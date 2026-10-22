Делает ли частое бритье волос ребенка наголо их гуще?

·58·Для жизни
Делает ли частое бритье волос ребенка наголо их гуще?

Многие родители, желая, чтобы волосы их ребенка росли густыми и крепкими, несколько раз бреют его наголо. Некоторые испытывают этот метод годами. Однако медицинские исследования не подтверждают, что эта привычка делает волосы гуще.

Бритье волос наголо — не способ сделать их гуще. Густота, цвет и скорость роста волос в основном зависят от наследственности, гормонов и особенностей волосяных фолликулов. А стрижка или бритье бритвой не влияют на фолликулы, расположенные под кожей. Об этом также сообщали медицинские специалисты Mayo Clinic.

Почему же волосы кажутся более густыми?

Этому есть простое объяснение. Когда волосы срезаются, их кончик становится ровным. В процессе отрастания короткие волосы могут казаться на ощупь более жесткими и выглядеть гуще. Но это не значит, что волосяные стержни действительно утолщились.

Что нужно делать, чтобы у ребенка росли густые волосы?

Для здорового роста волос ребенка важны сбалансированное питание, получение достаточного количества белка и необходимых питательных веществ, а также поддержание чистоты кожи головы. Сбривать волосы наголо часто совсем не обязательно. Если у ребенка наблюдается заметное выпадение волос, появляются залысины или происходят изменения кожи головы, следует обратиться к педиатру или дерматологу.

уход за волосамипедиатрдерматологMayo Clinic
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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