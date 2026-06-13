Майкл Сэйлор назвал продажу биткоинов необходимой для бизнеса цифрового кредитования

Исполнительный председатель MicroStrategy Майкл Сэйлор, защищая недавнюю продажу компанией биткоинов, подчеркнул, что возможность реализации актива необходима для продолжения выпуска «цифрового кредита». В отчете, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 1 июня, компания сообщила о продаже 32 BTC. Это показалось противоречащим давнему принципу Сэйлора «никогда не продавайте биткоин». Об этом Коинтелеграф.ком сообщает.

В интервью на конференции BTC Прагуе в Праге Сэйлор заявил, что компании с биткоин-резервами должны сохранять право продавать активы при необходимости для поддержки ценных бумаг, выплачивающих дивиденды, и других кредитных продуктов, обеспеченных биткоином. «Если политика компании заключается в том, чтобы никогда не продавать биткоин, то ни кредит, ни капитал не будут иметь своей ценности», — добавил он.

Сэйлор охарактеризовал такие продукты MicroStrategy, как привилегированные акции СТРК, как инструменты «цифрового кредита», использующие биткоин-баланс компании. Такие ценные бумаги стали основным средством привлечения капитала для покупки большего количества биткоинов. По его словам, рынки цифрового кредитования — это следующая «триллионная возможность» в финансовой сфере, открывающая путь к созданию доходных цифровых денежных продуктов.

«Я рассматриваю биткоин как цифровую трансформацию капитала, а СТРК — как цифровую трансформацию кредита», — сказал Сэйлор. Он пояснил, что продукты цифрового кредитования могут приносить доход до 8%, что в три-четыре раза превышает показатели традиционных сберегательных счетов. Ожидается, что подобные проекты привлекут миллиарды долларов инвестиций в экосистему биткоина.

Однако устойчивость таких продуктов недавно прошла проверку. 4 июня, после того как цена биткоина упала ниже 63 000 УСД, а стоимость акций СТРК снизилась, стейблкоин апксУСД от компании Апйкс Финанке, обеспеченный дивидендами, потерял свою привязку к 1 доллару и упал до 0,90 УСД.