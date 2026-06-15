Цена Bitcoin продолжает оставаться нестабильной: как заявление Дональда Трампа повлияло на рынок

·8·Экономика
Цена Bitcoin продолжает оставаться нестабильной: как заявление Дональда Трампа повлияло на рынок

В то время как цена Bitcoin, крупнейшей в мире криптовалюты, приближается к своим историческим максимумам, она сталкивается с неожиданным давлением из-за политических факторов. Предупреждения, сделанные новоизбранным президентом США Дональдом Трампом относительно возможных атак со стороны Ирана, усилили опасения на рынке цифровых активов. Несмотря на то, что сектор криптовалют продемонстрировал значительный рост в последние месяцы, геополитическая напряженность призывает инвесторов к осторожности. Об этом сообщает Coindesk.ком сообщает издание.

Как сообщает издание CoinDesk, Bitcoin пока не вышел полностью из опасной зоны. Эскалация ситуации на Ближнем Востоке оказывает влияние не только на традиционные финансовые рынки, но и на криптоиндустрию. После того как Дональд Трамп на своих страницах в социальных сетях подчеркнул, что на любые агрессивные действия со стороны Ирана будет дан решительный ответ, объемы продаж на рынках несколько увеличились.

Геополитические факторы и динамика рынка

Хотя Bitcoin обычно считается «цифровым золотом» и безопасным активом, при возникновении угрозы глобальных военных конфликтов инвесторы часто предпочитают переходить в более стабильные инструменты, такие как наличные деньги (УСД) или физическое золото. Это приводит к временному снижению или коррекции цен на Bitcoin и другие крупные альткоины, включая Ethereum и Solana.

По мнению аналитиков, для того чтобы цена Bitcoin преодолела психологический барьер в 100 000 УСД, важна не только внутренняя потребность, но и стабильность внешней политической среды. Несмотря на то, что администрация Дональда Трампа известна своим лояльным отношением к криптовалютам, его резкая риторика во внешней политике вызывает краткосрочные колебания (волатильность).

Ожидания для инвесторов

В текущей ситуации участники рынка уделяют особое внимание следующим факторам:

  • следующий этап дипломатических отношений между США и Ираном;
  • ожидаемые решения ФРС (Федеральной резервной системы США) по процентным ставкам;
  • продолжение инвестиций институциональных инвесторов в Биткоин-ЭТФ фонды;
  • стабильность цепочек поставок нефти на Ближнем Востоке.
Эти глобальные изменения важны и для инвесторов из Узбекистана, так как интерес к цифровым активам на местном рынке растет. Естественно, что любое резкое изменение цены Bitcoin напрямую влияет на объемы торгов и показатели прибыли на местных биржах.

Подводя итог, можно сказать, что, хотя Bitcoin сохраняет тенденцию к росту в долгосрочной перспективе, геополитические новости ближайших дней продолжат испытывать рынок на прочность. Заявления Дональда Трампа и развитие событий вокруг Ирана остаются основными драйверами, определяющими краткосрочную траекторию цифровых валют.

BitcoinДональд ТрампКриптовалютаЭкономикаРынок
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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