Влияние криптовалют на выборы в США: 12 млн долларов поставлено на кон в гонке в Алабаме

·17·Экономика
Влияние криптовалют на выборы в США: 12 млн долларов поставлено на кон в гонке в Алабаме

Проходящие в США праймериз в Сенат вновь демонстрируют беспрецедентное влияние криптоиндустрии на политическую арену. Крипто-ПАК (комитет политических действий) под названием Дефенд Американ Джобс потратил более 12 миллионов долларов на поддержку своего кандидата в ходе решающего голосования между республиканцами в штате Алабама. Этот шаг показывает, насколько серьезно представители отрасли настроены на формирование законодательства в области цифровых активов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в материале.

Согласно данным Федеральной избирательной комиссии (ФЭК), данный комитет, связанный с группой Фаиршаке, инвестировал значительные средства в медиа- и рекламные кампании кандидата-республиканца Барри Мура. В частности, до праймериз 20 мая было потрачено 7,4 млн долларов, а накануне решающего этапа было направлено еще 4,7 млн долларов. Мур занимает позицию «решительного сторонника» криптовалют и получил одобрение бывшего президента Дональда Трампа.

Политическая конкуренция и крипто-интересы

Основным соперником Барри Мура стал Джаред Хадсон, также выдвинувшийся от республиканцев. Организация Станд Вит Crypto оценила взгляды Хадсона на криптовалюты как «нейтральные». Хотя Хадсон открыто признал в своих заявлениях, что «Большое Крипто» (Биг Crypto) его не поддерживает, он также выразил готовность поддержать законопроект о структуре крипторынка, рассматриваемый в Сенате.

Результаты этих выборов станут следующим важным этапом проверки влияния криптоиндустрии на политику США. Фаиршаке и ее филиалы уже успели потратить миллионы долларов на поддержку подходящих кандидатов на праймериз в штатах Техас и Калифорния. По имеющимся данным, в конце этого месяца данные комитеты планируют выделить около 5,5 млн долларов на поддержку кандидатов-демократов Адриана Боафо и Ричи Торреса в Мэриленде и Нью-Йорке.

Стратегия влияния на законодательство

Представители криптоиндустрии не полагаются только на одну партию, а выбирают лидеров как среди республиканцев, так и среди демократов, которые благосклонны к их интересам. Фаиршаке сообщила, что по состоянию на январь обладает огромным резервом в 193 млн долларов. Эти средства направлены на противодействие политикам, выступающим против криптовалют, и продвижение законопроектов, поддерживающих развитие отрасли, таких как Дигитал Ассет Маркет Clarity (CLARITY) Акт.

В настоящее время республиканцы имеют небольшое преимущество в обеих палатах Конгресса США, что позволяет им определять законодательную повестку. Однако из-за споров вокруг стейблкоинов и токенизированных акций многие важные проекты застряли в Сенате. Поэтому крипто-ПАК стремятся создать через предстоящие выборы благоприятную для себя политическую среду.

Эти действия, поддерживаемые Coinbase и другими крупными платформами, подтверждают, что криптовалюта становится неотъемлемой частью экономики и теперь превратилась не только в финансовый, но и в мощный политический драйвер. Результаты голосования в штате Алабама покажут, насколько эффективна эта стратегия.

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Laylo
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