Объявлены курсы валют на 18 июня

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 18 июня 2026 года. Согласно данным, доллар подорожал на 39,93 сума и составил 12 052,05 сума.

• Евро подорожал на 49,94 сума и составил 13 985,20 сума.

• Российский рубль подешевел на 0,82 сума и снизился до 165,30 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 55,98 сума и составил 16 171,44 сума.

• Японская иена подорожала на 0,33 сума и составила 75,24 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 115,36 сума и составил 15 226,85 сума.

• Китайский юань подорожал на 5,59 сума и составил 1 783,45 сума.