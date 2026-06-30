Предпринимателям, нанявшим выпускников, предоставят значительные налоговые льготы

·17·Экономика
Предпринимателям, нанявшим выпускников, предоставят значительные налоговые льготы

В Узбекистане вводятся новые налоговые льготы для предпринимателей, принимающих на работу молодых людей, окончивших высшие учебные заведения. Об этом сообщил Президент Шавкат Мирзиёев в ходе встречи, посвященной Дню молодежи.

Согласно новому порядку, работодатель в течение одного года будет уплачивать подоходный налог и социальный налог за молодого специалиста в размере всего 1%.

Кроме того, в целях поддержки молодежи будет запущен пакет «Гарантированный первый шаг». Он охватит молодых людей, оставшихся без попечения родителей, вернувшихся из армии, вернувшихся из трудовой миграции, лиц, освобожденных из мест заключения, а также молодежь с инвалидностью.

Помимо этого, будет запущена программа «Молодежная мини-франшиза». В ее рамках молодым предпринимателям, расширяющим свой бизнес, будут выделяться льготные кредиты и земельные участки. Молодым людям, приобретающим франшизы местных брендов, будут предоставляться беспроцентные займы до 300 млн УЗС.

Для реализации данных инициатив планируется выделить средства в размере 500 млрд УЗС.

УзбекистанШавкат Мирзиёев
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