Юный чемпион Жавохир Синдоров рассказал, за какую футбольную команду он болеет

Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдоров в одном из своих интервью рассказал об отношении к футболу. Когда его спросили, за какую команду он болеет, шахматист дал необычный ответ.

«Я болею только за Узбекистан. После того как Месси ушел из европейского футбола из Парижа, я больше ни за кого не болею», — сказал Жавохир Синдоров.

Он также отметил, что старается следить за играми сборной Узбекистана по мере возможности.

«Я сам хожу болеть за Узбекистан», — добавил гроссмейстер.

Эти слова Синдорова вызвали интерес среди болельщиков в социальных сетях. Многие хвалят его за преданность национальной сборной.