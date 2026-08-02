Зебо Рахимова на этот раз поражена тем, что увидела в реальной жизни замок из мультфильма «Рапунцель»!

·79·Культура
Зебо Рахимова на этот раз поражена тем, что увидела в реальной жизни замок из мультфильма «Рапунцель»!

Блогер Зебо Рахимова продолжает свое путешествие по зарубежным странам. На этот раз она посетила одно из самых популярных туристических мест Франции — замок Мон-Сан-Мишель и поделилась своими впечатлениями с поклонниками.

В видео и фотографиях, распространившихся в социальных сетях, блогер продемонстрировала пейзажи вокруг исторического памятника, архитектуру замка и кадры из поездки.

Зебо Рахимова оставила к видео следующую подпись:

"Многие сравнивают замок Мон-Сан-Мишель с дворцом из мультфильма «Рапунцель». Я тоже приехала сюда. И правда, очень похож. Франция".

По словам блогера, это место произвело на нее впечатление такое, будто она попала в сказочный мир. Она не скрывала своего восхищения неповторимой атмосферой и красивыми пейзажами замка.

Зебо РахимоваФранцияМон-Сен-МишельРапунцель
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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