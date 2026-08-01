«Кара Севда» («Черная любовь») звездаси Неслихан Атагюль ҳақида 3 та қизиқарли факт

·138·Культура
«Кара Севда» («Черная любовь») звездаси Неслихан Атагюль ҳақида 3 та қизиқарли факт

Туркиянинг машҳур актрисаларидан бири Неслихан Атагюль нафақат «Кара Севда» сериалидаги Нихан образи, балки бошқа кўплаб лойиҳалардаги роллари билан ҳам мухлислар меҳрини қозонган. Унинг ижодий фаолияти ва шахсий ҳаётига оид айрим фактлар эса кўпчилик учун қизиқ бўлиши мумкин.

1. Актерлик фаолиятини 14 ёшида бошлаган

Неслихан Атагюль 1992 йил 20 август куни Истанбулда туғилган. Унинг отаси черкас, онаси эса белорус миллатига мансуб. Актриса илк бор 14 ёшида «Япрак Докюмю» сериалида роль ижро этиб, кино ва телевидение оламига қадам қўйган.

Кейинчалик у «İлк Аşк» фильмидаги роли билан илк мукофотини қўлга киритиб, ёшлигиданоқ истеъдодли актриса сифатида эътибор қозона бошлаган.

2. «Кара Севда» унинг ягона машҳур лойиҳаси эмас

Неслихан Атагюль «Фатих Харбие», «Кара Севда», «Сефирин Кıзı» ва «Гекенин Укунда» каби сериалларда, шунингдек, «Араф» ҳамда «Сенден Бана Калан» фильмларида суратга тушган.

Шунга қарамай, уни халқаро миқёсда кенг танитган образлардан бири «Кара Севда»даги Нихан Сезин роли бўлди. Сериал 110 дан ортиқ мамлакатда намойиш этилиб, Халқаро Эммй мукофотини қўлга киритган илк турк сериали сифатида тарихга кирган.

Turk aktrisasi Neslihan Atagül va Kadir Doğuluning to‘y fotosuratlari jamlanmasi.

3. Сериалдаги ҳамкасби ҳаётда ҳам турмуш ўртоғига айланган

Неслихан Атагюль актёр Қодир Доғулу билан «Фатих Харбие» сериали суратга олиш жараёнида танишган. Дастлаб дўстона муносабатда бўлган жуфтликнинг алоқалари кейинчалик муҳаббатга айланган.

Neslihan Atagül va Kadir Doğulu birga selfiga tushmoqda.

Улар 2015 йилда унаштирилган ва 2016 йил июль ойида турмуш қурган. Орадан бир неча йил ўтиб, 2025 йилда жуфтликнинг илк фарзанди — ўғли дунёга келган.

Neslihan Atagül qora libosda homilador holatda va chaqaloq bilan tushgan surati.

Бугунги кунда Неслихан Атагюль ва Қодир Доғулу турк шоу-бизнесидаги машҳур ижодкор жуфтликлардан бири ҳисобланади

Неслихан АтагюльЧёрная любовьСтамбулКадир ДогулуТурция
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Хувайдо Джумаева: "Женщина сама по себе на дурной путь не встает"Хувайдо Джумаева: "Женщина сама по себе на дурной путь не встает"Вчера, 19:54Свадьба Роналду за 12 миллионов долларов поражает мирСвадьба Роналду за 12 миллионов долларов поражает мирВчера, 17:58Потеря веса Арианы Гранде после клипа «Петал» обеспокоила фанатовПотеря веса Арианы Гранде после клипа «Петал» обеспокоила фанатовВчера, 17:09В кинотеатрах Узбекистана премьера фильма «Человек-паук: Новый день» пройдет на узбекском языкеВ кинотеатрах Узбекистана премьера фильма «Человек-паук: Новый день» пройдет на узбекском языкеВчера, 15:55Дурдона Курбанова рассказала, как пришла в актерскую профессиюДурдона Курбанова рассказала, как пришла в актерскую профессиюВчера, 13:12«Я полностью прекратил свою деятельность в кино» — неожиданное решение от Ахада Кайюма! (видео)«Я полностью прекратил свою деятельность в кино» — неожиданное решение от Ахада Кайюма! (видео)31.07, 10:43
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Брат Абдукодира Ҳусанова оказался в центре внимания из-за видео со свадьбы
Брат Абдукодира Ҳусанова оказался в центре внимания из-за видео со свадьбы