«Кара Севда» («Черная любовь») звездаси Неслихан Атагюль ҳақида 3 та қизиқарли факт
Туркиянинг машҳур актрисаларидан бири Неслихан Атагюль нафақат «Кара Севда» сериалидаги Нихан образи, балки бошқа кўплаб лойиҳалардаги роллари билан ҳам мухлислар меҳрини қозонган. Унинг ижодий фаолияти ва шахсий ҳаётига оид айрим фактлар эса кўпчилик учун қизиқ бўлиши мумкин.
1. Актерлик фаолиятини 14 ёшида бошлаган
Неслихан Атагюль 1992 йил 20 август куни Истанбулда туғилган. Унинг отаси черкас, онаси эса белорус миллатига мансуб. Актриса илк бор 14 ёшида «Япрак Докюмю» сериалида роль ижро этиб, кино ва телевидение оламига қадам қўйган.
Кейинчалик у «İлк Аşк» фильмидаги роли билан илк мукофотини қўлга киритиб, ёшлигиданоқ истеъдодли актриса сифатида эътибор қозона бошлаган.
2. «Кара Севда» унинг ягона машҳур лойиҳаси эмас
Неслихан Атагюль «Фатих Харбие», «Кара Севда», «Сефирин Кıзı» ва «Гекенин Укунда» каби сериалларда, шунингдек, «Араф» ҳамда «Сенден Бана Калан» фильмларида суратга тушган.
Шунга қарамай, уни халқаро миқёсда кенг танитган образлардан бири «Кара Севда»даги Нихан Сезин роли бўлди. Сериал 110 дан ортиқ мамлакатда намойиш этилиб, Халқаро Эммй мукофотини қўлга киритган илк турк сериали сифатида тарихга кирган.
3. Сериалдаги ҳамкасби ҳаётда ҳам турмуш ўртоғига айланган
Неслихан Атагюль актёр Қодир Доғулу билан «Фатих Харбие» сериали суратга олиш жараёнида танишган. Дастлаб дўстона муносабатда бўлган жуфтликнинг алоқалари кейинчалик муҳаббатга айланган.
Улар 2015 йилда унаштирилган ва 2016 йил июль ойида турмуш қурган. Орадан бир неча йил ўтиб, 2025 йилда жуфтликнинг илк фарзанди — ўғли дунёга келган.
Бугунги кунда Неслихан Атагюль ва Қодир Доғулу турк шоу-бизнесидаги машҳур ижодкор жуфтликлардан бири ҳисобланади
…