Актриса, сыгравшая свекровь, не будучи ею в жизни, рассказала неожиданную правду

Одна из главных героинь сериала «Последний раз или Прости 2» — актриса Гуласал Рахмонова искренне ответила на интересные вопросы.

Когда актрису спросили: «Не сложно ли играть роль свекрови в сериале, не будучи ею в реальной жизни?», она призналась, что поначалу воплощать этот образ было непросто.

«Сначала я немного затруднялась, так как в жизни еще не была свекровью. Но с помощью нашего режиссера и коллег по цеху я постепенно старалась вжиться в роль. Благодаря этому я многое узнала о том, какой должна быть свекровь», — говорит актриса.

В ходе беседы её также спросили о другом персонаже сериала. На вопрос: «В фильме у вас есть „сестра“, которая постоянно дает вам советы. Многие считают вас сестрами. Что вы об этом думаете?», Гуласал Рахмонова ответила следующее:

«Да, многие так говорят. Даже спрашивают: „Неужели этой вашей сестре больше нечем заняться, нет ли у неё своего дома?“. На самом деле мы не сестры, а просто коллеги. Но из-за внешнего сходства многие принимают нас за сестер».

В интервью актриса также остановилась на одной из самых эмоциональных сцен сериала. По её словам, сцена гибели первой невестки не оставила её равнодушной.

«Хотя это кино, я очень привязалась к актрисе, исполнившей роль той невестки. Мы прониклись взаимной симпатией, поэтому до сих пор поддерживаем связь. Часто видимся, уважаем друг друга и даже работаем вместе в других проектах. Некоторые зрители говорят: „Мы не будем смотреть этот сериал из-за того, что убили эту невестку“, но всё равно продолжают смотреть», — с улыбкой добавила она.

Искренние ответы актрисы вызывают теплые отзывы и интерес среди поклонников.