Юлдуз Турдиева откровенно рассказала о сотрудничестве с блогерами (видео)

Певица Юлдуз Турдиева в ходе интервью в программе «Наво мехмонда» высказала свое отношение к вопросу сотрудничества между артистами и блогерами в наши дни.

Ведущий упомянул, что многие артисты работают с блогерами в ПР-целях, но певица, похоже, далека от этого пути, и попросил ее поделиться своим мнением.

Юлдуз Турдиева ответила, что не отрицает сотрудничество с блогерами, напротив, подчеркнув, что у такого взаимодействия есть свои преимущества. Она рассказала, что недавно сотрудничала с блогером по имени Холиджон и по его предложению провела съемку в недавно открывшемся свадебном зале.

Также певица вспомнила, что лично приглашала блогеров на премьеру своей песни «Ёриманей», и те, в знак уважения и поддержки, приехали в Самарканд.

«Сотрудничество с блогерами необходимо. Потому что сейчас почти все пользуются Instagram. Даже мои родители, которым 70-75 лет, иногда звонят и говорят: „Юлдуз, мы видели тебя вот здесь“», — отметила певица.

По ее словам, работа с блогерами становится одним из важных факторов для активного присутствия в современном информационном пространстве и поддержания тесной связи с аудиторией.