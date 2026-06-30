Севинч Муминова отметила сегодня 44-летие
Сегодня, 30 июня, одна из любимых народом певиц Узбекистана Севинч Муминова отметила свой 44-й день рождения.
Артистка родилась 30 июня 1982 года в Олтиарыкском районе Ферганской области в семье деятелей искусства. С детства она полюбила искусство и уже в 5–6 лет удивляла окружающих своим пением.
За свою творческую деятельность Севинч Муминова завоевала любовь поклонников многочисленными хитами. За заслуги в искусстве она была удостоена Государственной премии имени Зульфии.
В 2010 году певица создала семью со своим коллегой Шарофом Мукимовым. У них есть дочь Лейла. Позже супруги развелись. В настоящее время Севинч Муминова не замужем.
Самые известные песни певицы, занявшие место в сердцах поклонников:
«Ко‘йлагим»,
«Ва’да берма»,
«Олиб кет»,
«Ёлг‘ончи ёр»,
«Боладжоним»,
«Ошикам»,
«Бакстим»,
«Ко‘ркма калбим»,
«Золим»,
«Не бо‘лди».
Сегодня в социальных сетях поклонники и близкие искренне поздравляют певицу с днем рождения, желая ей здоровья, долголетия, семейного счастья и творческих успехов. В комментариях становится всё больше теплых пожеланий и поздравлений для Севинч Муминовой.
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