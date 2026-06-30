Севинч Муминова отметила сегодня 44-летие

Сегодня, 30 июня, одна из любимых народом певиц Узбекистана Севинч Муминова отметила свой 44-й день рождения.

Артистка родилась 30 июня 1982 года в Олтиарыкском районе Ферганской области в семье деятелей искусства. С детства она полюбила искусство и уже в 5–6 лет удивляла окружающих своим пением.

За свою творческую деятельность Севинч Муминова завоевала любовь поклонников многочисленными хитами. За заслуги в искусстве она была удостоена Государственной премии имени Зульфии.

В 2010 году певица создала семью со своим коллегой Шарофом Мукимовым. У них есть дочь Лейла. Позже супруги развелись. В настоящее время Севинч Муминова не замужем.

Самые известные песни певицы, занявшие место в сердцах поклонников:

«Ко‘йлагим»,

«Ва’да берма»,

«Олиб кет»,

«Ёлг‘ончи ёр»,

«Боладжоним»,

«Ошикам»,

«Бакстим»,

«Ко‘ркма калбим»,

«Золим»,

«Не бо‘лди».

Сегодня в социальных сетях поклонники и близкие искренне поздравляют певицу с днем рождения, желая ей здоровья, долголетия, семейного счастья и творческих успехов. В комментариях становится всё больше теплых пожеланий и поздравлений для Севинч Муминовой.