Спор из-за денег на свадьбе в Ургуте: Хуршид Расулов дал комментарий

·45·Культура
Спор из-за денег на свадьбе в Ургуте: Хуршид Расулов дал комментарий

Инцидент, произошедший на одной из свадеб в Ургутском районе Самаркандской области, вызвал широкое обсуждение в социальных сетях. На видео запечатлено, как во время выступления певца Хуршида Расулова на него бросают деньги, а дети пытаются их собрать.

На кадрах также видно, как некоторые лица грубо отталкивают детей, пытавшихся собрать деньги. Эта ситуация вызвала множество возражений и споров в соцсетях. Многие пользователи раскритиковали такое отношение к детям.

Певец Хуршид Расулов прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что люди, толкавшие или отстранявшие детей на видео, не являются членами его команды.

По словам артиста, эти лица были наняты организаторами свадьбы для поддержания порядка во время мероприятия. В связи с этим он отметил, что связывать произошедшее с деятельностью его творческого коллектива неверно.

УзбекистанУргутХуршид РасуловСвадьбаОбщество
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