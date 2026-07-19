Сурайё Касымова снова порадовала поклонников: состоялась премьера «Тренд-Бренд» (видео)

·47·Культура
Сурайё Касымова снова порадовала поклонников: состоялась премьера «Тренд-Бренд» (видео)

Певица Сурайё Касымова, завоевавшая любовь слушателей своим неповторимым голосом и сформировавшимся за долгие годы творческим стилем, представила очередную музыкальную новинку. Долгожданная новая песня артистки под названием «Тренд-Бренд» и снятый на нее видеоклип были представлены 17 июля в 19:00 на платформе YouTube.

Сразу после премьеры песня привлекла внимание слушателей. В комментариях под видеоклипом поклонники тепло встретили новую творческую работу, высоко оценив мелодию, содержание композиции и исполнение Сурайё Касымовой.

Песня также активно обсуждается в социальных сетях. Многие фанаты направляют певице искренние поздравления и добрые пожелания, выражая уверенность в том, что «Тренд-Бренд» станет одним из ее очередных успешных творческих проектов.

Сурайё КасимоваYouTubeТренд-Бренд
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