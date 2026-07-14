Президент лично взял за руку девочку, подвергшуюся дискриминации в школе, и отвел её на занятия

В феврале 2022 года в городе Гостивар Северной Македонии произошло трогательное событие. 11-летняя Эмбла Адеми подверглась дискриминации в школе со стороны родителей и некоторых одноклассников.

Из-за того, что у Эмблы синдром Дауна, некоторые родители выступили против того, чтобы она училась в одном классе с их детьми. Они организовали бойкот, утверждая, что девочка мешает учебному процессу. Сообщается, что эти обвинения были необоснованными.

В результате девочка была отделена от одноклассников и была вынуждена посещать занятия в одиночестве. Когда об этом инциденте стало известно общественности, президент страны Стево Пендаровски не остался равнодушным.

Президент посетил дом Эмблы и вручил ей подарок. Затем он взял девочку за руку и отвел её в школу. Этот поступок многие восприняли как знак поддержки детей с особыми потребностями.

Пендаровски подчеркнул, что инклюзивное образование важно для каждого ребенка. Он заявил, что действия тех, кто допустил дискриминацию, невозможно оправдать.