Актриса Рано Шодиева стала бабушкой в четвертый раз!

В семье известной актрисы Рано Шодиевой произошло радостное событие. Она стала бабушкой в четвертый раз.

Дочь актрисы Рахшона родила сына. Рано Шодиева сообщила об этом на своей странице в социальной сети с помощью видео.

В описании к посту она написала: «07.07.2026, добро пожаловать, мой малыш».

По имеющимся данным, актриса находилась рядом с дочерью во время родов. Она оказывала Рахшоне моральную поддержку и была рядом в важные моменты.

Поклонники в комментариях поздравляют Рано Шодиеву с пополнением. Они желают семье счастья, а малышу — расти здоровым.

Для Рахшоны это второй ребенок. Ее первый ребенок — девочка. Ранее Рахшона раскрыла пол будущего ребенка во время гендер-пати.