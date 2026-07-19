Успех вне съемочной площадки: турецкие звезды, открывшие собственный бизнес (фото)

Многие актеры и актрисы, завоевавшие любовь миллионов поклонников благодаря турецким сериалам, пробуют себя не только в искусстве, но и в предпринимательстве. Некоторые из них открыли рестораны и кафе, другие инвестируют в пищевую или развлекательную индустрию и успешно ведут свою деятельность.

Бурак Озчивит

Бурак Озчивит, ставший известным во всем мире благодаря ряду популярных сериалов, наряду с актерской карьерой занялся ресторанным бизнесом. Он владеет современным заведением общественного питания в Стамбуле под названием «Balibey Döner».

Мерьем Узерли

Мерьем Узерли, прославившаяся ролью Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», начала свой бизнес не в Турции, а в Германии. Актриса открыла уютное и современное кафе под названием «Nosh Nosh» в Берлине и успешно обслуживает клиентов.

Эркан Петеккая

Эркан Петеккая, получивший популярность благодаря сериалу «Вдребезги» (Paramparça), также выбрал ресторанный бизнес. Он является владельцем одного из популярных ресторанов, расположенных в стамбульском районе Бейкоз.

Чагатай Улусой

Звезда сериала «Внутри» (İçerde) Чагатай Улусой также занял свою нишу в мире бизнеса. Актер владеет частной компанией, специализирующейся на производстве чая, и активно развивает это направление.

Энгин Озтюрк и Барыш Ардуч

Энгин Озтюрк, снимавшийся в сериале «Великолепный век», и его близкий друг, известный актер Барыш Ардуч, начали предпринимательскую деятельность вместе. Они открыли ночной клуб в престижном стамбульском районе Нишанташи и совместно управляют этим бизнесом.