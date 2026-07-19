Успех вне съемочной площадки: турецкие звезды, открывшие собственный бизнес (фото)

·31·Культура
Успех вне съемочной площадки: турецкие звезды, открывшие собственный бизнес (фото)

Многие актеры и актрисы, завоевавшие любовь миллионов поклонников благодаря турецким сериалам, пробуют себя не только в искусстве, но и в предпринимательстве. Некоторые из них открыли рестораны и кафе, другие инвестируют в пищевую или развлекательную индустрию и успешно ведут свою деятельность.

Бурак Озчивит

Qora futbolkadagi Burak Özçivit oshxona fonida turibdi.

Бурак Озчивит, ставший известным во всем мире благодаря ряду популярных сериалов, наряду с актерской карьерой занялся ресторанным бизнесом. Он владеет современным заведением общественного питания в Стамбуле под названием «Balibey Döner».

Мерьем Узерли

Moviy naqshli ko‘ylak kiygan, sarg‘ish sochli ayol xonada jilmayib turibdi.

Мерьем Узерли, прославившаяся ролью Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», начала свой бизнес не в Турции, а в Германии. Актриса открыла уютное и современное кафе под названием «Nosh Nosh» в Берлине и успешно обслуживает клиентов.

Эркан Петеккая

Yashil barglar fonida kulrang kostyumdagi jilmayib turgan erkakning portreti.

Эркан Петеккая, получивший популярность благодаря сериалу «Вдребезги» (Paramparça), также выбрал ресторанный бизнес. Он является владельцем одного из популярных ресторанов, расположенных в стамбульском районе Бейкоз.

Чагатай Улусой

Qizil naqshli ko‘ylak kiygan soqolli yigit jigarrang fonda turibdi.

Звезда сериала «Внутри» (İçerde) Чагатай Улусой также занял свою нишу в мире бизнеса. Актер владеет частной компанией, специализирующейся на производстве чая, и активно развивает это направление.

Энгин Озтюрк и Барыш Ардуч

Kulrang va yashil kiyimdagi ikki soch va soqolli erkak kulrang fonda turibdi.

Энгин Озтюрк, снимавшийся в сериале «Великолепный век», и его близкий друг, известный актер Барыш Ардуч, начали предпринимательскую деятельность вместе. Они открыли ночной клуб в престижном стамбульском районе Нишанташи и совместно управляют этим бизнесом.

Бурак ОзчивитМерьем УзерлиСтамбулГерманияБерлин
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