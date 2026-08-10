Манчестер Юнайтед трансфер ойнаси охирида янги вариантларни кўриб чиқмоқда
Манчестер Юнайтед трансфер ойнасининг якуний ҳафталарида чап қанот ҳимоячиси позициясини кучайтириш учун муқобил номзодларни кўриб чиқмоқда. Клубнинг дастлабки асосий нишони Люис Ҳолл бўлган, бироқ Нюкасл Юнайтед уни қўйиб юбормаслигини билдиргани сабабли музокаралар тўхтаган. Энди РБ Лейпсиг ва Германия терма жамоаси ҳимоячиси Давид Раум энг жиддий номзодлардан бири бўлиб турибди.
ТEАМталк нашри тарқатган маълумотларга кўра, трансфер ойнасининг якуний ҳафталарида таркибни кучайтириш ҳаракатларини давом эттираётган Манчестер Юнайтед клуби чап қанот ҳимоячиси позицияси учун муқобил номзодларни жиддий равишда ўрганиб чиқмоқда. Аввалроқ ярим ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаб олган инглиз гранди ёзги трансферлар вақтида янги қанот ҳимоячисини сотиб олишни асосий устувор вазифалардан бири сифатида белгилаган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Дастлабки режаларга кўра, Олд Траффорд жамоасининг асосий нишони Люис Ҳолл бўлган. Инглиз футболчининг ўзи ҳам Манчестер клубига ўтишга қарши эмаслиги ва трансферга ижобий муносабатда эканлиги таъкидланган эди. Бироқ, Нюкасл Юнайтед раҳбарияти ўз футболчисини қўйиб юбориш ниятида эмаслигини қатъий кўрсатди ва бу борадаги музокараларни ҳозирча тўхтатиб қўйишга мажбур қилди.
Давид Раум асосий номзодлардан бириВазиятнинг мураккаблашуви фонида спорт директори Жейсон Уилкокс бошчилигидаги селекция бўлими бошқа муқобил вариантларни таҳлил қилишни бошлади. Хусусан, Германиянинг РБ Лейпциг клуби ва Германия терма жамоаси аъзоси Давид Раум Манчестер Юнайтед эътибор марказидаги энг жиддий номзодлардан бири бўлиб турибди.
28 ёшли футболчининг амалдаги шартномаси якунига етиб бораётгани бу трансферни инглиз клуби учун янада жозибадор қилмоқда. Манбага кўра, ҳимоячининг шартномасида тахминан 34 миллион фунт стерлинг миқдоридаги товвон пули кўрсатилган, бироқ шартнома узайтирилмаса, трансфер қиймати 30 миллион фунтдан ҳам пастроқ бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.
Шахсий музокаралар ва рақобатТEАМталк хабарига кўра, Давид Раум аллақачон Манчестер Юнайтед вакиллари билан дастлабки музокараларни ўтказиб улгурган. Немис футболчиси инглиз жамоасига кўчиб ўтишни ва асосий таркиб учун Люк Шоу билан рақобат қилишга тайёр эканини билдирган.
Манчестер Юнайтед трансфер ойнасининг охиригача қанот ҳимояси муаммосини ҳал қилиш учун бор имкониятларини ишга солмоқда. Агар Нюкасл ўз позициясини ўзгартирмаса, клуб эътиборини тўлиқ тўлиқ Давид Раум трансферига қаратиши кутилмоқда.
…