Манчестер Юнайтед трансфер ойнаси охирида янги вариантларни кўриб чиқмоқда

·113·Спорт
Манчестер Юнайтед трансфер ойнаси охирида янги вариантларни кўриб чиқмоқда
Қисқача

Манчестер Юнайтед трансфер ойнасининг якуний ҳафталарида чап қанот ҳимоячиси позициясини кучайтириш учун муқобил номзодларни кўриб чиқмоқда. Клубнинг дастлабки асосий нишони Люис Ҳолл бўлган, бироқ Нюкасл Юнайтед уни қўйиб юбормаслигини билдиргани сабабли музокаралар тўхтаган. Энди РБ Лейпсиг ва Германия терма жамоаси ҳимоячиси Давид Раум энг жиддий номзодлардан бири бўлиб турибди.

ТEАМталк нашри тарқатган маълумотларга кўра, трансфер ойнасининг якуний ҳафталарида таркибни кучайтириш ҳаракатларини давом эттираётган Манчестер Юнайтед клуби чап қанот ҳимоячиси позицияси учун муқобил номзодларни жиддий равишда ўрганиб чиқмоқда. Аввалроқ ярим ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаб олган инглиз гранди ёзги трансферлар вақтида янги қанот ҳимоячисини сотиб олишни асосий устувор вазифалардан бири сифатида белгилаган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Дастлабки режаларга кўра, Олд Траффорд жамоасининг асосий нишони Люис Ҳолл бўлган. Инглиз футболчининг ўзи ҳам Манчестер клубига ўтишга қарши эмаслиги ва трансферга ижобий муносабатда эканлиги таъкидланган эди. Бироқ, Нюкасл Юнайтед раҳбарияти ўз футболчисини қўйиб юбориш ниятида эмаслигини қатъий кўрсатди ва бу борадаги музокараларни ҳозирча тўхтатиб қўйишга мажбур қилди.

Давид Раум асосий номзодлардан бири

Вазиятнинг мураккаблашуви фонида спорт директори Жейсон Уилкокс бошчилигидаги селекция бўлими бошқа муқобил вариантларни таҳлил қилишни бошлади. Хусусан, Германиянинг РБ Лейпциг клуби ва Германия терма жамоаси аъзоси Давид Раум Манчестер Юнайтед эътибор марказидаги энг жиддий номзодлардан бири бўлиб турибди.

28 ёшли футболчининг амалдаги шартномаси якунига етиб бораётгани бу трансферни инглиз клуби учун янада жозибадор қилмоқда. Манбага кўра, ҳимоячининг шартномасида тахминан 34 миллион фунт стерлинг миқдоридаги товвон пули кўрсатилган, бироқ шартнома узайтирилмаса, трансфер қиймати 30 миллион фунтдан ҳам пастроқ бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.

Шахсий музокаралар ва рақобат

ТEАМталк хабарига кўра, Давид Раум аллақачон Манчестер Юнайтед вакиллари билан дастлабки музокараларни ўтказиб улгурган. Немис футболчиси инглиз жамоасига кўчиб ўтишни ва асосий таркиб учун Люк Шоу билан рақобат қилишга тайёр эканини билдирган.

Манчестер Юнайтед трансфер ойнасининг охиригача қанот ҳимояси муаммосини ҳал қилиш учун бор имкониятларини ишга солмоқда. Агар Нюкасл ўз позициясини ўзгартирмаса, клуб эътиборини тўлиқ тўлиқ Давид Раум трансферига қаратиши кутилмоқда.

Манчестер ЮнайтедДавид РаумAPЛТрансферларЛюис Ҳолл
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда Ўзбекистонга икки медаль: Худойқулова чемпион бўлдиТошкентда Ўзбекистонга икки медаль: Худойқулова чемпион бўлдиБугун, 22:24«Навбаҳор» миллий жамоа футболчисини «Пахтакор»дан олди«Навбаҳор» миллий жамоа футболчисини «Пахтакор»дан олдиБугун, 22:18Реал Мадрид Ферланд Мендйни жамоадан кетишга мажбурламоқчи эмасРеал Мадрид Ферланд Мендйни жамоадан кетишга мажбурламоқчи эмасБугун, 22:13«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?Бугун, 21:49Хитойда Ўзбекистон курашчилари порлади: 9 та медаль қўлга киритилдиХитойда Ўзбекистон курашчилари порлади: 9 та медаль қўлга киритилдиБугун, 21:35Рян Гиггз Эллиот Андерсонни Манчестер Юнайтедга ўтишга кўндирмоқчи бўлганРян Гиггз Эллиот Андерсонни Манчестер Юнайтедга ўтишга кўндирмоқчи бўлганБугун, 21:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)