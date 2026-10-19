Боец ММА Одилхон Камолов женится (видео)

25-летний узбекский боец ММА Одилхон Камолов сообщил, что женится. Он опубликовал видео на своей странице в Instagram и поделился этой радостной новостью с поклонниками.

Эта новость об Одилхоне Камолове, известном не только среди певцов и блогеров, но и в спортивной сфере, была тепло встречена его подписчиками. Они оставляют комментарии в социальных сетях, выражая спортсмену искренние пожелания.

Мы также поздравляем Одилхона Камолова с этим радостным событием и желаем ему счастья, душевного спокойствия и семейного благополучия в дальнейшей жизни.