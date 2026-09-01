На ком женится Темур — третий сын певца Рашида Холикова? (видео)

В семье известного певца Рашида Холикова произошло радостное и незабываемое событие. Началась подготовка к свадебному торжеству Темура — третьего сына артиста.

31 августа в кругу семьи прошла церемония помолвки (фотиха) Темура и Севары. На торжестве собрались близкие и родственники обеих семей, которые пожелали молодым всего наилучшего.

Севара также опубликовала на своей странице в Instagram кадры с церемонии помолвки Темура и Севары. На видео можно заметить, что на коробочках с подарками, отправляемыми стороне невесты, выгравированы инициалы «T&S».

В видеороликах, распространившихся в социальных сетях, видно, что церемония помолвки прошла красиво и в приподнятом настроении. Многие подписчики в комментариях пожелали молодым счастья и долгих лет жизни.