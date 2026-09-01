На ком женится Темур — третий сын певца Рашида Холикова? (видео)

·83·Культура
На ком женится Темур — третий сын певца Рашида Холикова? (видео)

В семье известного певца Рашида Холикова произошло радостное и незабываемое событие. Началась подготовка к свадебному торжеству Темура — третьего сына артиста.

31 августа в кругу семьи прошла церемония помолвки (фотиха) Темура и Севары. На торжестве собрались близкие и родственники обеих семей, которые пожелали молодым всего наилучшего.

Севара также опубликовала на своей странице в Instagram кадры с церемонии помолвки Темура и Севары. На видео можно заметить, что на коробочках с подарками, отправляемыми стороне невесты, выгравированы инициалы «T&S».

Nikoh marosimidagi yosh kelin-kuyovning quvonchli lahzalari tasvirlangan.

В видеороликах, распространившихся в социальных сетях, видно, что церемония помолвки прошла красиво и в приподнятом настроении. Многие подписчики в комментариях пожелали молодым счастья и долгих лет жизни.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Король Болливуда Шахрукх Кхан может приехать в УзбекистанКороль Болливуда Шахрукх Кхан может приехать в УзбекистанСегодня, 09:01Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены МессиДжорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены МессиВчера, 18:33Рашид Холиков женит третьего сынаРашид Холиков женит третьего сынаВчера, 18:27Мировая звезда Сара Брайтман выступила на празднике независимости УзбекистанаМировая звезда Сара Брайтман выступила на празднике независимости УзбекистанаВчера, 15:16Феруза Норматова удивила огромным тортом весом 200 килограммовФеруза Норматова удивила огромным тортом весом 200 килограммовВчера, 12:17Много путешествовавшая Юулдуз Раджабова дала неожиданный ответМного путешествовавшая Юулдуз Раджабова дала неожиданный ответВчера, 11:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Индийская актриса Мадхури Дикшит с супругом Шрирамом Нене (фото)
Индийская актриса Мадхури Дикшит с супругом Шрирамом Нене (фото)
Факты о японской актрисе, ставшей известной благодаря сериалу «Ошин», любимому узбекскими зрителями
Факты о японской актрисе, ставшей известной благодаря сериалу «Ошин», любимому узбекскими зрителями
На свадьбе сына Райхон Уласеновой
На свадьбе сына Райхон Уласеновой
Раъно Шодиева: на моё лечение ушло более 500 тысяч долларов
Раъно Шодиева: на моё лечение ушло более 500 тысяч долларов