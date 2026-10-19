Алишер Узоqov объяснил, почему не согласился на предложение пересадить волосы (видео)

·93·Культура
Алишер Узоqov объяснил, почему не согласился на предложение пересадить волосы (видео)

Актер и певец Алишер Узоков в проекте «Беседа с Шахнозой» ответил на один из вопросов, который интересовал поклонников. Его спросили, по какой причине он не делает пересадку волос.

По словам артиста, несколько лет назад одна из крупных компаний в Турции предложила ему услуги по пересадке волос. Они даже выразили готовность взять на себя все расходы.

«Что касается волос, то четыре-пять лет назад поступало очень много предложений. Мне писала одна из лучших турецких компаний. Они пишут до сих пор. Недавно, примерно месяц назад, написали снова. Говорили: "Приезжайте, мы организуем бизнес-класс, поселим в пятизвездочном отеле, пересадим вам волосы"».

С момента получения предложения прошло четыре года. Сейчас такого желания нет. Не знаю, человек меняется. Может быть, завтра или на следующих интервью я буду сидеть вот так поглаживая свои волосы», — с улыбкой сказал Алишер Узоков.

Ответ актера вызвал бурные обсуждения среди пользователей социальных сетей. Некоторые наблюдатели отметили, что его нынешний внешний вид ему очень идет, в то время как другие советуют сделать пересадку волос.

Алишер УзоковБеседа с ШахнозойТурцияпересадка волос
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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