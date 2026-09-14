Почему у Алишера Узакова наворачиваются слезы: «Я ждал этого довольно долго» (видео)

·43·Культура
Почему у Алишера Узакова наворачиваются слезы: «Я ждал этого довольно долго» (видео)

Указом Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева актер и режиссер Алишер Узаков был награжден орденом «Дустлик». Награду ему вручил спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддинжон Исмоилов.

Внимание многих привлекло то, что во время церемонии награждения у актера на глазах появились слезы. В интервью проекту «Интервью ТВ» Алишер Узаков рассказал о том, что он чувствовал в те моменты.

«Я не плакал, у меня просто наворачивались слезы. Я сам не думал, что так будет. Когда объявили "Узаков Алишер", я встал, сделал несколько шагов, и пока получал награду, на глазах выступили слезы. Возможно, причиной тому стали трудности, которые я перенес до этого, а может быть то, что я очень долго ждал эту награду. Правда, я ждал этого довольно долго», — сказал актер.

Он отметил, что признание со стороны государства и главы страны имеет для него огромное значение, и подчеркнул, что такая награда возлагает на него еще большую ответственность.

«Не знаю, как другие деятели искусства, но лично я жду награждения со стороны государства, со стороны нашего президента. На меня это действует иначе, повышает мою ответственность», — заявил Алишер Узаков.

По словам актера, многочисленные поздравления, поступающие после награждения, помогли ему еще глубже ощутить народную любовь.

«Тогда я подумал: "Значит, люди любят Алишера Узакова". Кому-то эти слова могут показаться странными, но я действительно долго ждал эту награду. Именно поэтому она произвела на меня такое сильное впечатление», — заключил он.

В настоящее время в социальных сетях множество пользователей поздравляют Алишера Узакова с награждением орденом «Дустлик».

Алишер Узаковорден ДустликШавкат МирзиёевНуриддинжон Исмоилов
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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