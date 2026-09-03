Актер Мусульман Юнусов обратился к Шахнозе Мирзиёевой (видео)

·142·Культура
Актер Мусульман Юнусов обратился к Шахнозе Мирзиёевой (видео)

Актер театра и кино Мусульман Юнусов в своем видеообращении в социальных сетях обратился к Шахнозе Мирзиёевой. Он рассказал о том, что с него потребовали 300 долларов в процессе оформления документов на ребенка с инвалидностью.

По словам актера, его мать также является лицом с инвалидностью первой группы. Два года назад инвалидность была оформлена и на его дочь, а спустя два года возникла необходимость переоформления документов. В связи с этим в конце мая и июне он вместе с супругой ходил по различным врачам и профильным организациям для подготовки документов дочери.

«Мы обошли каждого врача, собрали все документы. Я актер, но нигде не требовал привилегий. Мы стояли в очереди наравне с другими людьми, прошли все необходимые процедуры», — говорит Мусульман Юнусов.

По его словам, документы дошли до этапа соответствующего медицинского осмотра в Сергелийском районе. После сдачи документов ему сказали, что ответ будет дан в течение двух-трех дней.

Однако спустя два дня супруге актера позвонили из поликлиники №71. Как утверждает Юнусов, в ходе телефонного разговора было сказано, что дочери могут установить инвалидность до 18 лет, а ее мать могут закрепить в качестве ухаживающего лица. За это, однако, потребовали 300 долларов.

«Дело не в сумме денег. Я могу найти эти деньги. Но мы видим родителей, которые каждый день ищут средства на лечение или оформление документов. Есть много семей, которые думают: сегодняшние расходы нашли, а что будем делать завтра», — сказал актер.

Юнусов отметил, что остался недоволен данной ситуацией, перезвонил и попросил решить вопрос напрямую с ним. После этого, по его словам, дочери установили инвалидность, но мать не оформили в качестве лица, осуществляющего уход.

По мнению актера, если бы те самые 300 долларов были отданы, его мать могли бы назначить ухаживающим лицом для дочери до 18 лет.

«Было выдано заключение, что моя дочь может самостоятельно принимать пищу, ходить и справляться с другими потребностями. Если она все может делать сама, значит, уход нам был не нужен. Больше всего меня обижает то, что мне сказали: ухаживающим лицом мать можно сделать только в случае передачи денег», — говорит он.

Актер также сообщил, что обратился по поводу сложившейся ситуации в отдел социальной защиты Сергелийского района. Он отметил, что беседовал там с сотрудниками и юристами, однако вопрос не решился.

В своем видеообращении Мусульман Юнусов попросил Шахнозу Мирзиёеву взять ситуацию под личный контроль и провести проверку.

«Шахноза Мирзиёева, я очень прошу вас лично проверить этот вопрос и разобраться в нем до конца. Насколько правильно требовать деньги с семей, у которых есть дети с инвалидностью? Подобным случаям нужно положить конец», — сказал актер.

Он также попросил пользователей социальных сетей помочь донести его видеообращение до Шахнозы Мирзиёевой.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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