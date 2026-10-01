Алишер Узоqов озвучил стоимость выступления на свадьбе

·1·Культура
Алишер Узоqов озвучил стоимость выступления на свадьбе

Актер и певец Алишер Узоqов в интервью программе «Intervyu TV» рассказал о стоимости разовых выступлений («бирров») на узбекских свадьбах.

В ходе беседы на вопрос «Кто самый дорогой артист на узбекских свадьбах?» Алишер Узоqов коротко ответил: «Не знаю».

После этого журналист отметил, что стоимость его выступления начинается от 3 тысяч долларов, и предположил, что он — самый дорогой артист, которого тот знает, поинтересовавшись, верна ли эта информация.

«Да, это так. Теперь что, я стал самым дорогим?» — с юмором ответил Алишер Узоqов.

Журналист поинтересовался, сколько песен исполняется за 3 тысячи долларов в рамках одного выступления. Певец сообщил, что за эту цену исполняется три-четыре песни.

Алишер Узоqов подчеркнул, что на самом деле не часто ходит выступать на свадьбы. По его словам, такую цену могут назвать тогда, когда определенные семьи хотят пригласить именно его, чтобы послушать его исполнение, в частности, такие песни, как «Ошиq юрак» или «Нахотки».

«Есть такая молодежь, такие семьи, которые говорят: "Нужен Алишер Узоq, нужна именно песня 'Ошиq юрак'". Другие говорят, что нужна "Нахотки". Тогда и называется такая цена. Это мало?» — сказал певец.

На шутку журналиста «Надо немного добавить, это мало» Алишер Узоqов тоже ответил с улыбкой.

«Сделаем 5 тысяч? Все равно все зависит от удела (ризqа). Именно поэтому на свадьбы выходят нечасто. Если и бывает, то всего пара или тройка таких случаев», — добавил он.

В ходе разговора журналист отметил, что если у певца есть время, он может поехать на свадьбу за 3 тысячи долларов, а если времени нет — может отклонить предложение. Алишер Узоqов вспомнил, что недавно как раз был такой случай.

«Да, недавно так и было. Я не смог поехать. Потому что ранее уже была взята другая работа, нужно было ехать в горы. Из-за этого мы уехали», — рассказал актер.

Для информации, Алишер Узоqов известен своими песнями «Ошиq юрак», «Нахотки», а также ролями в кино и сериалах.

А по вашему мнению, оправдана ли выплата 3 тысяч долларов за выступление артиста на свадьбе? Оставляйте свои мысли в комментариях.

Алишер УзоqовРазовое выступлениеОшиq юракНахотки
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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