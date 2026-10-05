Хотила Узакова хотела взять Шахзоду Мухаммеdovу в невестки? (видео)

·50·Культура
Хотила Узакова хотела взять Шахзоду Мухаммеdovу в невестки? (видео)

Актриса и дизайнер Шахзода Мухаммедова в передаче «Эслаб-эслаб» телеканала Sevimli поделилась воспоминаниями, связанными с актрисой Хотилой Узаковой. В ходе беседы выяснилось, что некогда Хотила Узакова хотела сосватать Шахзоду Мухаммедову за своего сына Алишера Узакова.

Рассказывая о детских воспоминаниях, Шахзода Мухаммедова отметила, что запомнила сериал «Эсмеральда» именно благодаря голосу Хотилы Узаковой.

«Мое детство связано с сериалом "Эсмеральда". В те времена не было Instagram, Telegram, TikTok. Когда мы выходили на махаллю и играли с детьми, с криками, что начинается "Эсмеральда", бежали домой с подругами. Тогда мы все ужинали всей семьей за одним столом. Я смотрела сериал от начала и до конца. Поскольку моя мама была человеком, любящим искусство, она часто напоминала мне, что дублировала его актриса по имени Хотила Узакова», — рассказала Шахзода Мухаммедова.

Спустя годы Шахзода Мухаммедова приходит в киноиндустрию и снимается вместе с Хотилой Узаковой в фильме «От заката до рассвета» («Tundan tonggacha»). В картине актриса исполнила роль свекрови Шахзоды.

«Я была очень рада. В то время Алишер Узаков как раз был моим партнером. Он был серьезным, немногословным, специально мне не помогал. А хола Хотила помогала мне с ролями. Большое спасибо за это. Я вас люблю. Я воспринимаю свою экранную свекровь как настоящую», — выразила свою благодарность Шахзода.

После этого Хотила Узакова произнесла неожиданные слова.

«Я и в жизни хотела взять тебя в невестки, но ты сама не захотела быть невесткой», — сказала актриса.

А Шахзода Мухаммедова открыто рассказала причину, почему она не вышла замуж за Алишера Узакова.

«Потому что Алишер Узаков мне не нравился», — ответила дизайнер.

Шахзода МухаммедоваХотила УзаковаОт заката до рассветаЭсмеральда
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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