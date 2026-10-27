Президент: «Если потребуется, я готов отправить их на обучение даже в Голливуд» (видео)

·70·Культура
Президент: «Если потребуется, я готов отправить их на обучение даже в Голливуд» (видео)

Президент Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с деятелями кино и телевидения тепло пообщался с детьми, сыгравшими роли в недавно представленных проектах «Чемпион», «Угилой» и «Серсавол». На встрече юные актеры поделились своими мечтами, первым творческим опытом и радостными моментами.

В частности, о своих впечатлениях рассказали исполнители главных ролей в фильме «Чемпион» Шамсиддинов Шерозбек и Фирдавс Тошбоев, героиня фильма «Угилой», а также 10-летний Шухрат Сирожиддин, сыгравший в фильме «Серсавол». В завершение беседы дети пригласили зрителей посмотреть эти фильмы.

Наблюдая за свободным и смелым общением юных актеров, глава государства обратился к актеру Алишеру Узакову, поинтересовавшись методами работы с детьми и их воспитания.

«Алишер, как вы воспитываете их такими свободными, смелыми в общении, духовно бодрыми и готовыми к большим свершениям? Ведь не все наши дети готовы к такому общению», — сказал Президент.

Алишер Узаков в ответ отметил, что в Центре развития детского контента, созданного по инициативе главы государства, за короткое время было запущено несколько проектов. По его словам, в кастингах для проектов приняли участие более пяти тысяч детей. Это показало, что в нашей стране много талантливых юных актеров.

В ходе беседы Шавкат Мирзиёев высоко оценил потенциал юных актеров и подчеркнул важность их поддержки.

«Представьте, кем они станут через десять лет! С таким рвением, энергией, знаниями, сознанием и мировоззрением они могут достичь больших успехов», — сказал глава государства.

Президент поручил хокиму города Ташкента организовать особое чествование юных актеров и вручение им подарков от Президента.

Также на Алишера Узакова совместно с хокимиятом города Ташкента и Джахонгиром Ахмедовым была возложена задача по созданию платформы «Школа юных творцов» в течение месяца. В рамках этой инициативы предусмотрены вопросы создания необходимых условий для молодежи, включая обеспечение помещением, стипендиями и наградами.

Глава государства подчеркнул, что новая школа должна служить развитию талантов юных кинематографистов, создавать им возможности для обучения в высших учебных заведениях на грантовой основе и повышения квалификации за рубежом. Он выразил готовность рассмотреть возможность обучения талантливой молодежи в будущем даже в Голливуде.

«Они и в Голливуде поднимут флаг Узбекистана», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Шавкат МирзиёевАлишер УзаковЦентр развития детского контентаШкола юных творцов
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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