Афруза и Алишер Узаков представили новый дуэт (саундтрек)

Певица Афруза и актер, певец Алишер Узаков представили дуэт под названием «Курашамиз» («Боремся»). Композиция была презентована слушателям 28 сентября на платформе YouTube.

«Курашамиз» является официальным саундтреком художественного фильма «Чемпион», выход которого на большие экраны ожидается в ближайшее время.

Песня повествует о борьбе человека за свои мечты и цели, о стремлении вперед вопреки различным трудностям. В ней продвигается идея не бояться преград, верить в собственные силы и в один прекрасный день достичь своей мечты.

В клипе также отражены некоторые кадры из фильма «Чемпион». В нем рассказывается история мальчика, который мечтает стать футболистом. Он хочет попасть в большой футбол и учиться в академии в Ташкенте. Однако материальные трудности в семье становятся серьезным препятствием на пути к его мечте.

Таким образом, песня «Курашамиз» и клип на нее объединяют главные идеи фильма «Чемпион» — мечту о футболе, семейную любовь, преодоление трудностей и стремление к цели.