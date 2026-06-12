Принцесса Таиланда скончалась после 4 лет в коме из-за резкого ухудшения здоровья

·2·Мир
Принцесса Таиланда скончалась после 4 лет в коме из-за резкого ухудшения здоровья

Принцесса Таиланда Баджракитиябха скончалась из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Последние почти четыре года она находилась в коме.

Принцесса потеряла сознание в декабре 2022 года из-за проблем с сердцем и была госпитализирована в Бангкоке. В последующие годы её состояние ухудшалось из-за различных осложнений.

Баджракитиябха, известная в народе как «Принцесса Па», была юристом, дипломатом и инициатором благотворительных проектов. Она уделяла особое внимание защите прав женщин в тюрьмах, особенно беременных заключенных.

Принцесса была одной из официальных дочерей короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна и, согласно Конституции страны, считалась одной из наследниц престола.

ТаиландПринцессаБаджракитиябхаМонархияНовости
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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