Принцесса Таиланда скончалась после 4 лет в коме из-за резкого ухудшения здоровья

Принцесса Таиланда Баджракитиябха скончалась из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Последние почти четыре года она находилась в коме.

Принцесса потеряла сознание в декабре 2022 года из-за проблем с сердцем и была госпитализирована в Бангкоке. В последующие годы её состояние ухудшалось из-за различных осложнений.

Баджракитиябха, известная в народе как «Принцесса Па», была юристом, дипломатом и инициатором благотворительных проектов. Она уделяла особое внимание защите прав женщин в тюрьмах, особенно беременных заключенных.

Принцесса была одной из официальных дочерей короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна и, согласно Конституции страны, считалась одной из наследниц престола.