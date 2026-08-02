В Египте осьминог «оседлал» купающегося пловца (видео)
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В социальных сетях распространилось необычное видео, на котором запечатлено, как осьминог прицепился к спине купающегося в море мужчины.
На видео видно, как осьминог прилип к спине и плечу мужчины, обвив его своими щупальцами. Инцидент произошел в месте, где раньше осьминогов не было, а в конце видео показано, что пловец не пострадал.
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