Сначала спас беременную возлюбленную от нападения акулы, а затем хищник искусал его самого

·739·Мир
Сначала спас беременную возлюбленную от нападения акулы, а затем хищник искусал его самого

Нападение акулы у побережья Флориды стало примером настоящего мужества. 22-летний Джакори Хай подвергся нападению акулы во время плавания в море. Однако в первую очередь он думал не о себе, а о жизни и безопасности своей беременной девушки.

Инцидент произошел недалеко от пляжа Данлоутон в округе Волусия. По словам Джакори Хая, когда он зашел в воду по пояс, то внезапно почувствовал, как что-то сильно укусило его за левую ногу. Спустя несколько секунд он понял, что на него напала акула.

По его словам, сначала акула укусила его за ногу, а затем отпустила. Однако вскоре она вернулась и на этот раз попыталась вцепиться ему в руку. Джакори удалось оттолкнуть хищника рукой, после чего он немедленно потащил беременную девушку к берегу и вывел ее в безопасное место.

«Для меня было важней всего, чтобы она выжила. Только убедившись, что моя возлюбленная в безопасности, я начал думать о собственном состоянии», — рассказал он местным СМИ.

Несмотря на тяжелые травмы и большую потерю крови, Джакори смог самостоятельно добраться до берега. Там спасатели оказали ему первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

По словам врачей, на его левой ноге остались глубокие следы от укусов, также повреждены сухожилия. В настоящее время парень проходит лечение под наблюдением врачей. Для помощи семье в покрытии медицинских расходов был также организован благотворительный фонд.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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