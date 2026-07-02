Пара, поднявшаяся на 443 метра ради любви, оказалась под арестом

·6·Мир
Пара, поднявшаяся на 443 метра ради любви, оказалась под арестом

Экстремальный блогер Иван Биркус незаконно поднялся на вершину знаменитого Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке на высоту почти 443 метра, чтобы неожиданно сделать предложение своей девушке Анжеле Николау.

На высоте пара продемонстрировала баннер с надписью: «Когда сила любви победит любовь к власти, мир обретет покой». Это событие вызвало огромный интерес среди их подписчиков в социальных сетях.

Однако романтические моменты длились недолго. После спуска на землю они были задержаны правоохранительными органами. Паре предъявлены обвинения в незаконном проникновении на охраняемую территорию, нарушении правил безопасности и по нескольким другим статьям. Теперь вместо медового месяца их ждет судебный процесс.

Как стало известно, это не первое опасное приключение пары. Иван Биркус и Анжела Николау известны своими восхождениями на небоскребы, мосты и высокие сооружения в разных странах мира без средств защиты. Об их экстремальной жизни и приключениях даже был снят документальный фильм.

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