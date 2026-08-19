«Ему нет равных в мире!»: Флик раскрыл истинную силу пришедшего в «Барселону» Родри

·7·Спорт
«Ему нет равных в мире!»: Флик раскрыл истинную силу пришедшего в «Барселону» Родри

Переход обладателя «Золотого мяча» Родри из «Манчестер Сити» в Каталонию поразил всё футбольное сообщество. Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик лично прокомментировал этот супер-трансфер и с воодушевлением рассказал, что испанский полузащитник даст команде. Какие именно качества Родри немецкий специалист оценил особенно высоко?

«Мы все были уверены на 100 процентов»: сенсационное признание Флика

Флик подчеркнул, что приобретение Родри стало уникальной возможностью для каталонского гранда и что руководство клуба ни на мгновение не сомневалось в этом:

"Привести его в команду было для нас огромной возможностью. Поэтому мы на 100 процентов верили в этот трансфер, ведь он — фантастический футболист. Я считаю, что сейчас он — лучший опорный полузащитник в мире. Он полностью контролирует игру, помогает в обороне и безупречен в борьбе за верховые мячи. Родри повышает уровень каждого партнёра, играющего рядом с ним.", — заявил Ханс-Дитер Флик.

Родри и «Барселона»: детали контракта и достижения

Показатель

Данные футболиста и условия сделки

Футболист / Возраст

Родри (30 лет, опорный полузащитник)

Бывший клуб

«Манчестер Сити» (Англия)

Срок контракта

до 30 июня 2030 года

Главная индивидуальная награда

обладатель «Золотого мяча» (Баллон д'Ор) 2024 года

Дата официального объявления

18 августа

Основа для чемпионства в Каталонии

Ожидается, что Родри, признанный лучшим футболистом мира в 2024 году, станет главным опорным звеном тактики Флика в центре поля. Стабильность в опорной зоне, устойчивость к прессингу и умение видеть поле, как предполагается, превратят «Барселону» в главного фаворита не только в Ла Лиге, но и в Лиге чемпионов.

Как вы думаете, сможет ли трансфер Родри вернуть «Барселону» под руководством Ханса-Дитера Флика на вершину Европы?

Оставляйте свои мнения в комментариях и немедленно поделитесь этой важной новостью с преданными болельщиками «Барсы»!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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