Джамал Мусиала рассказал о выявленной у него неврологической проблеме

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала обратился к болельщикам после тревожных эпизодов в предсезонных товарищеских матчах и рассказал правду о состоянии своего здоровья. Игрок сборной Германии подтвердил, что после двух потерь сознания на поле за четыре дня ему диагностировали абсансные приступы, которые поддаются лечению. Эта ситуация вызвала серьезную обеспокоенность в футбольном мире, однако заявление футболиста внесло ясность. Об этом сообщает Goal.com.

Как выяснилось, 23-летний футболист упал вскоре после выхода на замену во втором тайме матча против «Хайденхайма» во вторник. Игроки на поле образовали защитное кольцо вокруг Мусиалы, пока врачи оказывали ему медицинскую помощь. Этот эпизод произошел после похожего случая в субботнем товарищеском матче с «РБ Лейпцигом», когда футболист также покинул поле в дезориентированном состоянии.

Неврологический диагноз и наблюдение врачей

По сообщениям Goal.com и других ведущих спортивных изданий, Джамал Мусиала обратился к болельщикам через социальные сети и объяснил, что это состояние связано с неврологической дисфункцией. Он отметил, что поначалу приступы могут выглядеть очень пугающе, однако теперь стали частью его повседневной жизни, и он проходит лечение.

В своем заявлении футболист подчеркнул, что это состояние не представляет долгосрочной угрозы его дальнейшей профессиональной карьере и что он находится под наблюдением специалистов. Клуб «Бавария» и близкие Мусиалы полностью осведомлены о ситуации и оказывают ему всестороннюю поддержку. Футболист выразил удовлетворение качеством медицинской помощи и заявил, что с оптимизмом смотрит в будущее.

Руководство клуба и медицинские заключения

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль после матча во вторник заявил, что руководство клуба полностью осведомлено о медицинской истории футболиста. Врачи и медицинские эксперты разрешили игроку безопасно продолжить выступления в профессиональном футболе.

Сам Мусиала также подтвердил готовность вернуться на поле и продолжить выполнять задачи в передней линии команды. Тренерский штаб «Баварии» продолжает заботиться об игроке, тщательно контролируя его состояние. Несмотря на подобные медицинские проблемы, воля футболиста и его профессиональный подход заслуживают высокой оценки болельщиков.