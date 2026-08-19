Бывший министр обороны Украины выступил с резонансным призывом к выборам

·35·Мир
Бывший министр обороны Украины выступил с резонансным призывом к выборам

В политической элите Украины прозвучало неожиданное заявление, вызвавшее настоящий шок: недавно покинувший пост министра обороны Миксаил Федоров открыто призвал создать механизм избрания руководства государства даже в условиях войны. Какова на самом деле цель бывшего министра, поднявшего вопрос о смене власти во время военного положения и подвергшего резкой критике кадровую политику?

«А если война затянется ещё на три года?»: главный вопрос Федоров

В видеообращении от 18 августа Миксаил Федоров заявил, что опасно на неопределённый срок связывать украинскую демократию с окончанием войны. По его мнению, в такой ситуации срок проведения выборов фактически определяет Кремль:

"Если война продолжится ещё один, два или три года, получит ли Россия право определять, когда украинцы смогут избрать свою власть? Я абсолютно уверен, что нет. Демократия не должна становиться заложницей России!", — сказал Миксаил Федоров.

Федоров признал, что процесс голосования военнослужащих на фронте, миллионов беженцев и жителей приграничных территорий крайне сложен, однако подчеркнул, что Украина способна справляться с задачами, которые кажутся невозможными, и обязана разработать соответствующий правовой механизм.

Заявление Федоров и резкие изменения в украинской политике

Направление

Проблемы и критика

Позиция Федоров / Подробности

Вопрос выборов

Выборы запрещены из-за военного положения

Создание безопасного механизма проведения выборов даже в случае продолжения войны

Кадровая политика

Риск того, что вместо профессионализма главным критерием станет «личная преданность»

При назначениях на первый план должны выйти результативность и способности

Причины отставки

Разногласия с Генштабом (спор с Александр Сирский)

Ушёл из министерства в июле 2026 года; Сирский также был отправлен в отставку, а на его место назначен Миксаил Драпатий

Следующий шаг

Президентские амбиции не раскрыты

Крупнейший политический призыв по вопросу выборов, сделанный высокопоставленным деятелем с 2022 года

«Не личная преданность, а профессионализм»: серьёзный удар по системе управления

Как отмечает агентство Reuters, выступление бывшего министра обороны стало серьёзной атакой не только на избирательный процесс, но и на систему государственного управления и кадровую политику Украины.

"Крайне опасно для государства, если в обществе формируется представление о том, что при назначении на определённую должность главным критерием является не профессионализм кандидата, его результаты и способность изменить страну, а его «личная преданность системе».", — сказал Миксаил Федоров.

Хотя Федоров пока открыто не объявлял о намерении участвовать в будущих президентских выборах, такие резкие заявления свидетельствуют о формировании на украинской политической сцене новой оппозиционной силы и сильного политического лидера.

Как вы считаете, правильно ли проводить президентские и парламентские выборы в Украине во время продолжающейся войны или это ослабит ситуацию на фронте?

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УкраинаМихаил ФёдоровРоссияАлександр СырскийМихаил Драпатый
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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