В EA Sports ФК 27 объявили рейтинг игроков Премьер-лиги

Компания EA Sports запустила традиционную Рейтинговую неделю и официально представила список игроков английской Премьер-лиги с самыми высокими показателями в видеоигре «EA Sports ФК 27». Новость вызвала бурные обсуждения среди футбольных болельщиков и поклонников игры по всему миру. Этот рейтинг, ежегодно составляемый на основе статистики и показателей игроков в реальном футболе, позволяет фанатам оценить возможности любимых футболистов перед началом нового сезона. Об этом сообщает Goal.com .

По данным иксбт.ком, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд возглавил дивизион, опередив всех конкурентов с общим рейтингом 91. Норвежский форвард сохранил статус одной из главных звёзд игры благодаря показателям 92 в ударах, 89 в физической подготовке и 87 в скорости. Следом расположился испанский полузащитник Родри, недавно перешедший из «Манчестер Сити» в «Барселону», с общим рейтингом 90.

Лидеры и первая пятёрка

Среди самых высоко оценённых игроков Премьер-лиги достойные места заняли представители других грандов. В частности, капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш получил общий рейтинг 89 и выделился великолепным показателем передач — 92. Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма и центральный защитник «Арсенала» Габриэл также набрали по 89 баллов.

На карточке лидера обороны «Арсенала» Габриэла указан высокий показатель защиты — 91, что подтверждает его статус одного из самых грозных центральных защитников в игре. Игроки «Арсенала» и «Ливерпуля» заметно преобладают в списке футболистов с высокими рейтингами. Представители «канониров» Дэвид Райя, Деклан Райс и Уильям Салиба вместе с защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком получили общий рейтинг 88.

Звёзды нижней части рейтинга и конкуренция

В диапазоне от первой десятки до двадцатки такие опытные игроки, как Букайо Сака, Алиссон и Рубен Диаш, расположились с общим рейтингом 87. Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор, а также дуэт «Челси» Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо возглавили группу крупных звёзд с показателем 86 баллов.

Не остались без внимания и другие талантливые футболисты, привлекшие интерес специалистов и болельщиков. В частности, Александер Исак, Доминик Собослаи, Виктор Дьёкереш, Раян Шерки и Флориан Вирц также получили рейтинг 86. Гранит Джака был отмечен рейтингом 85 в составе «Сандерленда».

По мере приближения официального релиза EA Sports ФК 27 футбольное сообщество продолжает обсуждать, насколько справедливы эти цифры и как они повлияют на игровой процесс. Подобные рейтинги, основанные на данных из реального футбола, неизменно вызывают большой интерес у миллионов игроков.