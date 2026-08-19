Муринио сделал неожиданное и поразительное заявление о Килиан Мбаппе
Один из самых известных тренеров мирового футбола Джозе Муринио высоко оценил уровень игры нападающего мадридского «Реал» Килиан Мбаппе и сделал заявление, которое взбудоражило болельщиков. Какое действие французской звезды на тренировках настолько впечатляет португальского специалиста?
«Заставляет меня смеяться на тренировках»: шокирующее признание Муринио
В интервью популярному испанскому изданию Эл Чирингуито Джозе Муринио, описывая уникальный талант Мбаппе и его уровень на поле, не стал скрывать своих искренних эмоций:
"Его потенциал находится буквально на стратосферном уровне. Он действительно великолепен! На тренировках он даже заставляет меня смеяться, потому что играет слишком хорошо.", — сказал Джозе Муринио.
Килиан Мбаппе: пик карьеры и важные факты
Показатель
Данные и достижения футболиста
Футболист / Возраст
Килиан Мбаппе (27 лет)
Нынешний клуб
«Реал Мадрид» (Испания)
История трансферов
Летом 2024 года перешёл из «PSJ» в качестве свободного агента
Статус в сборной
Лидер национальной сборной Франции и звезда чемпионата мира
Оценка Муринио
«Неповторимый потенциал стратосферного уровня»
Новая эра в Мадриде и гонка за «Золотым мячом»
Летом 2024 года Мбаппе перешёл из парижского клуба в «Королевский клуб» на правах свободного агента и стал главным атакующим оружием команды на «Сантяго Бернабеу». Его стабильный и высокий темп на тренировках и в официальных матчах полностью поражает даже Муринио, одного из самых требовательных тренеров футбольного мира, известного под прозвищем «Особенный» (Те Спекиал Оне).
Как вы считаете, сможет ли Килиан Мбаппе в составе «Реал Мадрид» побить исторические рекорды Криштиану Роналду или результаты португальской легенды останутся недостижимыми?
Оставляйте свои мнения в комментариях и немедленно отправьте это яркое признание болельщикам «Реал Мадрид» и Мбаппе!
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