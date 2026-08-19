Один из самых известных тренеров мирового футбола Джозе Муринио высоко оценил уровень игры нападающего мадридского «Реал» Килиан Мбаппе и сделал заявление, которое взбудоражило болельщиков. Какое действие французской звезды на тренировках настолько впечатляет португальского специалиста?

«Заставляет меня смеяться на тренировках»: шокирующее признание Муринио

В интервью популярному испанскому изданию Эл Чирингуито Джозе Муринио, описывая уникальный талант Мбаппе и его уровень на поле, не стал скрывать своих искренних эмоций:

"Его потенциал находится буквально на стратосферном уровне. Он действительно великолепен! На тренировках он даже заставляет меня смеяться, потому что играет слишком хорошо.", — сказал Джозе Муринио.

Килиан Мбаппе: пик карьеры и важные факты

Показатель Данные и достижения футболиста Футболист / Возраст Килиан Мбаппе (27 лет) Нынешний клуб «Реал Мадрид» (Испания) История трансферов Летом 2024 года перешёл из «PSJ» в качестве свободного агента Статус в сборной Лидер национальной сборной Франции и звезда чемпионата мира Оценка Муринио «Неповторимый потенциал стратосферного уровня»

Новая эра в Мадриде и гонка за «Золотым мячом»

Летом 2024 года Мбаппе перешёл из парижского клуба в «Королевский клуб» на правах свободного агента и стал главным атакующим оружием команды на «Сантяго Бернабеу». Его стабильный и высокий темп на тренировках и в официальных матчах полностью поражает даже Муринио, одного из самых требовательных тренеров футбольного мира, известного под прозвищем «Особенный» (Те Спекиал Оне).

Как вы считаете, сможет ли Килиан Мбаппе в составе «Реал Мадрид» побить исторические рекорды Криштиану Роналду или результаты португальской легенды останутся недостижимыми?

Оставляйте свои мнения в комментариях и немедленно отправьте это яркое признание болельщикам «Реал Мадрид» и Мбаппе!