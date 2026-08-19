Джерри Макговерн рассказал о жизни после эпохи Range Rover

·12·Авто
Джерри Макговерн рассказал о жизни после эпохи Range Rover

Один из известных автомобильных дизайнеров Джерри Макговерн рассказал о своей деятельности после работы с Range Rover и поделился взглядами на дизайн транспортных средств. Как пишет иксбт.ком, специалист по-прежнему занимается тончайшими деталями автомобильной отрасли и творческими процессами, оставаясь верным своему уникальному стилю. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

В настоящее время опытный дизайнер получает удовольствие от рабочей атмосферы и размышляет над будущими проектами. Его рабочее пространство окружено современными прототипами и крупными творческими студиями, что вдохновляет специалиста и позволяет воплощать в жизнь новые идеи.

Новые шаги в автомобильном дизайне

По мнению Джерри Макговерна, автомобильный дизайн — это не просто создание внешнего вида, а вид искусства, включающий глубокий смысл и функциональность. Специалист отмечает, что поклонники ещё не успели увидеть настоящие вершины, а автомобильную индустрию впереди ждут ещё более впечатляющие изменения.

Сегодня сочетание дизайна и технологий на автомобильном рынке приобретает как никогда большое значение. Современные покупатели обращают внимание не только на мощность двигателя, но и на внешний облик автомобиля и комфорт салона. Поэтому роль опытных дизайнеров и их представления о будущем остаются неизменно актуальными.

Джерри МакговернRange RoverАвтомобильный ДизайнНовые МоделиАвтопром
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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