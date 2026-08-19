Honor готовит первый в мире складной телефон с 2-нм чипом

·22·Технологии
Honor готовит первый в мире складной телефон с 2-нм чипом

На рынке смартфонов начинается новый этап внедрения передовых технологий. По данным иксбт.ком, компания Honor планирует установить новейший процессор Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro в свой первый крупноформатный складной смартфон. Если эта информация подтвердится, устройство станет первым в мире складным гаджетом с монокристальной системой, изготовленной по 2-нм техпроцессу, что кардинально изменит конкурентную ситуацию в этом сегменте. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Судя по данным, распространённым влиятельным отраслевым инсайдером СмартПикачу, в настоящее время только Honor активно тестирует чип Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro в своём крупноформатном складном устройстве. Ожидается, что Qualcomm официально представит этот процессор нового поколения на традиционном мероприятии Snapdragon Суммит 2026, которое состоится в следующем месяце.

Передовые технологические возможности

Новый процессор планируется выпускать по самому передовому 2-нм техпроцессу, который обеспечит значительно более высокую производительность и энергоэффективность по сравнению с решениями на базе 3-нм технологии. По мнению специалистов, такой технологический скачок особенно важен для складных смартфонов, поскольку они постоянно сталкиваются с дополнительными требованиями к ёмкости аккумулятора и отводу тепла.

По предварительным данным, Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro получит обновлённую восьмиядерную архитектуру Орён, работающую по схеме 2+3+3. Также ожидается, что устройство оснастят графическим ускорителем Адрено 850 с поддержкой технологии AI Фраме Фусион. Это обеспечит высокие результаты в мобильных играх и при выполнении задач, связанных с искусственным интеллектом.

Рекордные результаты в тесте AnTuTu

Возможности системы определяются не только архитектурой, но и объёмом памяти. Чип сможет эффективно работать с оперативной памятью нового поколения ЛПДДР6 и постоянной памятью формата UFS 5.0. Это ещё больше увеличит скорость обработки данных и выведет пользовательский опыт на новый уровень.

Согласно предварительным результатам тестов AnTuTu, процессор Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro продемонстрировал впечатляющий результат, набрав около 4,83 миллиона баллов. Если Honor успешно реализует такой уровень мощности в своём крупноформатном складном смартфоне, у компании появятся серьёзные основания претендовать на абсолютное лидерство среди устройств этой категории.

HonorSnapdragonСмартфоныТехнологииПроцессоры
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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