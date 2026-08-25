Бывший муж пять дней держал женщину в заточении дома

В штате Гояс (Бразилия) 24-летняя Эмилиане Тамира провела в заточении у своего бывшего мужа пять дней, как сообщается. После того как Эмилиане пропала без вести 17 августа, полиция приступила к ее поискам и 21 августа обнаружила в арендованном доме в городе Агуас-Линдас-де-Гояс. Об этом передает ВТВ Невс.

Правоохранители нашли женщину привязанной к кровати цепями, веревками и наручниками, а на ее лице была маска, ограничивающая рот и дыхание. По словам потерпевшей, бывший сожитель держал ее под воздействием лекарственных препаратов и освобождал руки лишь ненадолго для приема пищи.

Эмилиане также сообщила, что во время заточения получила химические ожоги в области рта и глаз. Эта информация пока основывается главным образом на ее личных показаниях и проверяется в рамках следствия.

По данным полиции, подозреваемый Айльтон Родригес заблаговременно арендовал дом для удержания бывшей жены и запасся там едой и другими необходимыми вещами.

Следователи обратили внимание на его необычное поведение, после чего установили арендованный дом и направились туда. Подозреваемый не подчинился требованию полиции об остановке, попытался скрыться на автомобиле и был задержан позже. У него также изъяли 9-миллиметровый пистолет.

По информации полиции, Айльтон признался, что накачал женщину наркотиками, а затем отвез ее в арендованный дом. По словам Эмилиане, пара жила вместе около шести лет и прекратила отношения в декабре 2025 года.

Женщина заявила, что бывший муж не смог смириться с разводом и пытался сохранить контроль над ее жизнью; в ходе следствия также изучаются возможные мотивы преступления, в том числе цель принудить к возобновлению отношений.

Айльтон Родригес в настоящее время находится под стражей, суд постановил заключить его в тюрьму, расследование по делу продолжается.