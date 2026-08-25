В Китае автомобиль Mercedes-Benz завис на краю первого этажа

В торговом центре города Ханьдань в провинции Хэбэй (Китай) произошло необычное происшествие с участием демонстрационного автомобиля Mercedes-Benz.

23 августа автомобиль, стоявший на первом этаже торгового центра, неожиданно начал движение задним ходом и врезался в эскалатор и стеклянное ограждение. В результате удара стекло ограждения разбилось, а машина зависла на краю первого этажа. Одно из ее задних колес свисало над нижним этажом.

На видеозаписях инцидента видно, что автомобиль едва не сорвался вниз. Если бы эскалатор и ограждение не удержали его, машина могла рухнуть на нижний этаж торгового центра.

Осколки разбитого стекла и элементы ограждения упали вниз, повредив находившееся там кафе-мороженое. По сообщениям местных СМИ, один из сотрудников торговой точки получил травму ноги и нуждался в дополнительном медицинском осмотре. Торговая деятельность была временно приостановлена из-за повреждения части оборудования.

На данный момент официального заключения о причинах самопроизвольного движения автомобиля назад нет. Сообщается, что это был демонстрационный автомобиль, принадлежащий автодилеру из Ханьданя. Торговый центр и соответствующие ведомства заняты выяснением причин происшествия.

Позже администрация торгового центра сообщила, что поврежденное ограждение было отремонтировано, и комплекс работает в обычном режиме.