Сингапур выделяет по 55 тысяч долларов на каждого новорожденного

В Сингапуре из-за резкого падения рождаемости правительство вводит новые финансовые и социальные льготы, чтобы стимулировать семьи заводить детей. Об этом сообщает НПТД.

В рамках новой программы на каждого ребенка в возрасте до 17 лет будет выделена государственная поддержка на общую сумму более 55 тысяч долларов.

Кроме того, родителям предоставляются дополнительные отпуска, облегчаются расходы на жилье и предоставляются дополнительные льготы на пользование услугами детских садов.

Эти меры принимаются на фоне падения показателей рождаемости в стране до исторического минимума.

В 2025 году общий коэффициент рождаемости в Сингапуре составил 0,87. Это почти в два раза ниже показателя 2,1, необходимого для естественного поддержания стабильной численности населения.

По мнению правительства, новый пакет помощи послужит снижению финансовой нагрузки на молодые семьи, связанной с воспитанием детей.

В то же время Сингапур продолжает проводить иммиграционную политику для смягчения проблемы сокращения населения.