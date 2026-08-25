Во Франции прошёл чемпионат по пародированию свиного хрюканья

·71·Мир
Во Франции прошёл чемпионат по пародированию свиного хрюканья

В французской деревне Три-сюр-Биз прошли необычные соревнования — чемпионат Франции по пародированию свиного хрюканья. Об этом сообщает Эуроневс.

Конкурс состоялся в рамках фестиваля свиней Пуркаилхаде, который организуется уже в 43-й раз. В нем приняли участие конкурсанты из различных регионов Франции, а также из-за рубежа, состязаясь в том, чтобы как можно более естественно изобразить звуки, издаваемые свиньями.

В нынешнем соревновании победителю из Нормандии Ноэлю Жаме (Ноел Джамет) снова не было равных. Таким образом, он завоевал победу на этом чемпионате в городе Три-сюр-Биз в 10-й раз подряд.

Фестиваль посетили около 4 тысяч зрителей. Помимо пародирования свиного хрюканья, в ходе мероприятия были организованы поросячьи бега и другие необычные конкурсы.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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