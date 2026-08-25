Иранский телеканал нацелился на младшего сына Трампа — Бэррона Трампа

Секретная служба США начала проверку в связи с видеороликом, показанным на иранском государственном телеканале, который, предположительно, содержит угрозы в адрес младшего сына президента Дональда Трампа — Бэррона Трампа. Об этом сообщает Нур.кз.

Сообщается, что после начала войны между Ираном, США и Израилем в феврале были убиты покойный высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи и члены его семьи. После этого иранские СМИ с радикальными взглядами неоднократно распространяли материалы с угрозами в адрес президента Трампа и членов его семьи.

Подобные угрозы в адрес первой леди Мелании Трамп звучали и раньше. Однако отмечается, что на этот раз объектом публичных угроз стал младший сын президента Бэррон Трамп.

Представитель Секретной службы США Нейт Херринг подтвердил осведомленность о видеоролике. «Секретная служба осведомлена об этой видеозаписи и расследует все обстоятельства, которые могут быть восприняты как угроза в адрес лиц, находящихся под нашей охраной», — сказал он.

В то же время Херринг подчеркнул, что из соображений оперативной безопасности они не обсуждают разведывательные данные, связанные с защитой президента и его семьи.

В трехминутном видеоролике содержатся призывы к насилию, а также постановочные кадры мест, которые, как известно, часто посещает сын президента США.

В конце видео диктор заявил, что люди «с нетерпением ждут возможности получить награду в 10 миллионов долларов». В настоящее время Секретная служба США выясняет степень реальности угроз, содержащихся в видео.