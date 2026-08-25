В Вашингтоне появятся узбекские айваны: подарок Мирзиёева Трампу

·42·Узбекистан
В Вашингтоне появятся узбекские айваны: подарок Мирзиёева Трампу

В Вашингтоне в скором времени появятся традиционные айваны, характерные для узбекской национальной архитектуры. Подарок президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президенту США Дональду Трампу будет установлен в парке Уэст-Потомак американской столицы.

Самое интересное, что традиционные узбекские айваны, созданные с резными деревянными узорами, в будущем могут стать одним из новых достопримечательных культурных мест Вашингтона.

1. Узбекские айваны будут установлены в Вашингтоне

Как сообщает The New York Times, традиционные конструкции айванов, привезенные из Узбекистана, устанавливаются в вашингтонском парке Уэст-Потомак.

Отмечается, что фотографы издания на этой неделе запечатлели рабочих, выполняющих работы по установке данных конструкций.

Посетители смогут увидеть эти айваны начиная с осеннего сезона.

Резные деревянные элементы, присущие узбекской национальной архитектуре, теперь станут частью общественного пространства американской столицы.

2. Где будут размещены айваны?

Подарок будет установлен на территории будущего Национального парка американских героев.

В комплексе планируется разместить следующие объекты:

  • бассейны;

  • рестораны;

  • амфитеатр;

  • 250 статуй, посвященных известным американцам;

  • зоны общественного отдыха и прогулок.

Таким образом, узбекские айваны станут частью крупного общественного пространства, посвященного американской истории и культуре.

3. Трамп принял подарок от имени американского народа

Министерство внутренних дел США также подтвердило информацию об этом подарке.

Отмечается, что Дональд Трамп принял традиционные узбекские айваны от имени американского народа.

Это событие привлекает внимание не только как культурный дар, но и как символ нового этапа отношений между Узбекистаном и США.

Проект

Основная информация

Подарок

Традиционные узбекские айваны

Расположение

Вашингтон, парк Уэст-Потомак

Основной декор

Резные деревянные элементы

Для посетителей

Ожидается демонстрация осенью

4. Экономическое сотрудничество за культурным подарком

Появление узбекских айванов в Вашингтоне совпадает с периодом активизации узбекско-американских отношений.

По итогам визита Шавката Мирзиёева в Вашингтон в ноябре 2025 года стороны определили новые направления сотрудничества в сфере торговли и инвестиций.

В Вашингтоне появятся узбекские айваны: подарок Мирзиёева Трампу

В частности, среди объявленных планов:

  1. Инвестиции в размере до 400 миллионов долларов в добычу и переработку редких и редкоземельных металлов;

  2. Сделка на 8,5 миллиарда долларов по 22 самолетам Boeing 787 Dreamliner;

  3. Крупные инициативы, такие как создание Американско-узбекского делового и инвестиционного совета.

Что означает узбекский пейзаж в Вашингтоне?

Если многомиллиардные инвестиционные и торговые соглашения показывают экономическую сторону сотрудничества между государствами, то появление образца узбекской национальной архитектуры в центре Вашингтона придает этим отношениям и культурное содержание.

Теперь тысячи гостей, приезжающих в Вашингтон, получат возможность увидеть характерные для Узбекистана резные айваны в одном из известных парков американской столицы.

Таким образом, подарок Мирзиёева Трампу не останется просто дипломатическим символом: узбекская национальная архитектура становится частью пейзажа американской столицы.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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