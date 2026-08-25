Неожиданный поворот от Зеленского: предлагает новый мирный план и буферную зону!

·122·Мир
Неожиданный поворот от Зеленского: предлагает новый мирный план и буферную зону!

На международной арене начались новые шаги по дипломатическому прекращению военного конфликта в Украине. Как сообщает авторитетное британское издание Те Тимес, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сотрудничестве с администрацией Президента США Дональда Трампа и европейскими государствами разрабатывается новый вариант мирного плана, направленного на прекращение войны.

Киевская сторона заявляет, что несмотря на жесткие заявления Москвы о продолжении боевых действий, работа над этим стратегическим документом не прекращалась.

Что предусматривает новый мирный план?

Основные условия разрабатываемого документа направлены на снижение напряженности на фронте:

  • Прекращение огня: Полная и одновременная остановка атак из всех видов оружия;

  • Отвод войск: Разведение вооруженных формирований России и Украины на определенное расстояние от нынешней линии соприкосновения;

  • Буферная зона: Создание специальной зоны безопасности между двумя сторонами для предотвращения прямых военных столкновений.

Владимир Зеленский подчеркнул, что документ еще не приобрел окончательный вид и ожидаются новые предложения от Вашингтона:

«Насколько нам известно, с американской стороны есть еще несколько идей. Они ждут подходящего момента, чтобы представить свои предложения. Мы ждем эти инициативы», — заявил украинский лидер.

Миссия Ватикана и встреча в Москве

Дипломатические усилия активизировались не только со стороны Киева и Вашингтона, но и Ватикана:

  • Дипломатический визит: Россию посетил специальный дипломат Ватикана Пол Ричард Галлахер;

  • Переговоры с Лавровым: На 26 августа запланирована официальная встреча посла Ватикана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ожидается, что на ней сторонам будет представлен новый пакет предложений по достижению мира.

Тем не менее, издание Те Тимес напомнило, что до этого Москва неоднократно отвергала подобные инициативы, высказанные Западом и Киевом.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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