«Манчестер Сити» в «Тоттенхэм»: 85 миллионов фунтов за Савино!

·39·Спорт
«Манчестер Сити» в «Тоттенхэм»: 85 миллионов фунтов за Савино!

В английском футболе состоялся очередной трансфер, наделавший много шума. Полузащитник «Манчестер Сити» Савино продолжит карьеру в лондонском «Тоттенхэме».

Общая стоимость перехода с учетом бонусов может составить 85 миллионов фунтов. Но самая интересная деталь этой сделки заключается в том, что Савино сменил команду всего спустя два сезона в «Манчестер Сити».

1. Сколько заплатили за Савино?

По имеющимся данным, «Тоттенхэм» выплатит за бразильского футболиста 75 миллионов фунтов.

В контракте также предусмотрены бонусы в размере до 10 миллионов фунтов.

Вид выплаты

Сумма

Базовая стоимость трансфера

75 млн фунтов

Бонусы

10 млн фунтов

Общая возможная стоимость

85 млн фунтов

Таким образом, при выполнении дополнительных условий сумма сделки может возрасти до 85 миллионов фунтов.

2. Как Савино проявил себя в «Манчестер Сити»?

Савино защищал цвета «Манчестер Сити» с лета 2024 года.

В составе «горожан» он провел в общей сложности 84 матча. В этих играх бразильский полузащитник:

  • забил 7 голов;

  • отдал 13 результативных передач;

  • принял участие в 20 результативных действиях в общей сложности.

За время своей короткой карьеры в «Манчестер Сити» Савино выходил на поле в 84 матчах и записал на свой счет 20 результативных действий.

3. Почему этот трансфер в центре внимания?

Переход Савино в «Тоттенхэм» — не рядовой трансфер в Премьер-лиге. Столь дорогостоящая сделка между двумя крупными клубами одного чемпионата может повлиять на расстановку сил в новом сезоне.

«Тоттенхэм» усиливает линию атаки за большие деньги. Ожидается, что в новой команде Савино получит больше ответственности и ключевую роль.

4. Какие испытания ждут Савино теперь?

Для футболиста, выступавшего в условиях жесткой конкуренции в «Манчестер Сити», в «Тоттенхэме» открываются новые возможности.

Теперь главный вопрос — оправдают ли себя потраченные 75 миллионов фунтов на Савино?

Бразильский футболист постарается вывести свой опыт 84 матчей за «Манчестер Сити» на еще более высокий уровень в лондонском клубе. Если сработают бонусы, стоимость этого трансфера достигнет 85 миллионов фунтов.

Таким образом, страница Савино в «Сити» закрыта. Теперь для него начинается новое испытание в «Тоттенхэме» — и на поле решится, стоила ли сделка своих 85 миллионов фунтов.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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