Прогнозируется, что уход Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» в будущем неизбежен. Будущее норвежского нападающего, который продолжает бить рекорды в гранде Английской Премьер-лиги, вызывает жаркие дискуссии в футбольном мире. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, действующий контракт между «Манчестер Сити» и Эрлингом Холандом рассчитан до 2034 года. Клубу удалось защитить одного из своих самых ценных игроков долгосрочным соглашением, поскольку нападающий сыграл ключевую роль в завоевании требла под руководством Пепа Гвардиолы.

На данный момент 26-летний бомбардир провел 200 матчей во всех турнирах в составе «Манчестер Сити» и забил 162 гола. Тем не менее, пока нет никаких признаков того, что он намерен покинуть команду в ближайшее время.

Интерес испанских грандов

Однако трансферные слухи вокруг манчестерского клуба не утихают. В частности, интерес со стороны Испании не прекращается. Пока « Барселона » ищет нового нападающего, « Реал Мадрид » при президенте Флорентино Пересе всегда охотится за звездными игроками.

«Камп Ноу» или стадион «Сантьяго Бернабеу» вполне могут стать следующим пунктом назначения для Эрлинга Холанда. Однако остается неизвестным, когда именно этот трансфер может состояться.

Мнение Гарета Барри

Бывший игрок «Манчестер Сити» Гарет Барри в интервью Goal.com в партнерстве с БетВиктор Онлине Касино высказал свое мнение по этому поводу. По его словам, то, что норвежский нападающий со временем покинет команду, — естественный процесс.

«Связь Холанда с клубом очень сильна, и это удерживает его здесь на данный момент. Он не создает конфликтов в команде, как другие игроки», — говорит Барри. В то же время было отмечено, что если доминирование клуба немного снизится и трофеи перестанут поступать, это усилит слухи о трансфере.

Учитывая, что карьера футболиста коротка, вполне естественно, что он хочет новых вызовов. Ожидается, что конкурентоспособность «Манчестер Сити» в Европе и Премьер-лиге в ближайшие год-два решит всё. К сведению, клуб не смог выиграть чемпионат Англии за последние два года, так как «Ливерпуль» и «Арсенал» восстановили свое доминирование во внутреннем первенстве.