Государственный долг Узбекистана достиг 48,3 млрд долларов

По итогам первого полугодия 2026 года государственный долг Узбекистана достиг 48,31 млрд долларов США. Это на 4,82 млрд долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил телеграм-канал Bankir.

Соотношение государственного долга к валовому внутреннему продукту составило 27 процентов. В структуре долга основную долю занимают внешние обязательства, из которых 84 процента, или 40,71 млрд долларов, приходятся на внешний долг.

Среди крупнейших кредиторов Узбекистана лидирующие позиции занимают Всемирный банк и Азиатский банк развития. Долг перед Всемирным банком составил 9,12 млрд долларов, а по линии Азиатского банка развития — 8,17 млрд долларов.

Таким образом, наибольшая часть государственного долга приходится на международные финансовые институты и источники внешнего заимствования.