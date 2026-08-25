Государственный долг Узбекистана достиг 48,3 млрд долларов

·37·Экономика
Государственный долг Узбекистана достиг 48,3 млрд долларов

По итогам первого полугодия 2026 года государственный долг Узбекистана достиг 48,31 млрд долларов США. Это на 4,82 млрд долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил телеграм-канал Bankir.

Соотношение государственного долга к валовому внутреннему продукту составило 27 процентов. В структуре долга основную долю занимают внешние обязательства, из которых 84 процента, или 40,71 млрд долларов, приходятся на внешний долг.

Среди крупнейших кредиторов Узбекистана лидирующие позиции занимают Всемирный банк и Азиатский банк развития. Долг перед Всемирным банком составил 9,12 млрд долларов, а по линии Азиатского банка развития — 8,17 млрд долларов.

Таким образом, наибольшая часть государственного долга приходится на международные финансовые институты и источники внешнего заимствования.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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