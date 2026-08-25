Началась проверка по видео избиения в Сергели: что стало причиной конфликта?

·106·Общество
Началась проверка по видео избиения в Сергели: что стало причиной конфликта?

В социальных сетях распространилось видео конфликта между несколькими людьми в Сергелийском районе. На кадрах видно, как два гражданина спорят с одним человеком и применяют по отношению к нему силу.

По данному факту Сергелийским районным отделом внутренних дел начата доследственная проверка.

Конфликт начался после визита с целью увидеть детей

Сообщается, что инцидент произошел 9 августа.

Б.Р., 1991 года рождения, прибыл в Сергелийский район к своей бывшей супруге Д.К., 1997 года рождения, с целью навестить детей.

Однако в ходе визита между ним и членами семьи женщины возникло недопонимание.

После этого ситуация переросла в драку.

Что запечатлено на видео?

В кадрах, разошедшихся в соцсетях, запечатлены словесная перепалка между несколькими лицами и применение физической силы.

По предварительным данным, в конфликт также вмешались М.K., 1965 года рождения, и Э.К., 1992 года рождения.

В настоящее время все детали инцидента уточняются в ходе официального расследования.

Сергелийский ОВД начал проверку

По данному факту Сергелийским районным отделом внутренних дел проводятся доследственные проверочные мероприятия.

В ходе проверки принимаются меры по выяснению причин возникновения конфликта, дано правовой оценки действиям участников и установлению всех обстоятельств происшествия.

  • изучаются показания участников происшествия;

  • определяются точные причины конфликта;

  • дается правовая оценка ситуации на видео;

  • по итогам проверки будет принято законное решение.

Какое решение будет принято теперь?

На данный момент окончательное правовое заключение по инциденту не вынесено. По результатам доследственной проверки, проводимой Сергелийским РОВД, будет обеспечено принятие решения в порядке, установленном законодательством.

Таким образом, широко распространенное в социальных сетях видео избиения в Сергели привлекло внимание правоохранительных органов. Теперь все детали инцидента и то, какую правовую оценку получат действия причастных к нему лиц, станут известны после завершения проверки.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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