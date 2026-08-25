Глава Роскосмоса заявил, что Луна может стать запасным домом для человечества

·30·Технологии
Глава Роскосмоса заявил, что Луна может стать запасным домом для человечества

Человечество в будущем, скорее всего, освоит Луну, а затем приступит к колонизации Марса, считает глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его мнению, нынешнее поколение может стать свидетелем первых лунных миссий с созданием постоянной инфраструктуры, необходимой для длительного пребывания людей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В интервью Телеграм-каналу «Юнашев ЛИВЭ» Баканов отметил, что рассматривает Луну не только как научный объект, но и как потенциальное запасное место для человечества на случай масштабных природных или техногенных катастроф на Земле. Он подчеркнул, что для такого сценария необходима возможность автономного выживания человека вне Земли.

Этапы освоения Луны и Марса

«Кто знает, что будет на Земле? Какие техногенные и природные катастрофы произойдут? Всегда должен быть запасной вариант, куда человечество может «переехать». И другого пути, кроме космоса, нет. Первый этап — это Луна», — отметил Дмитрий Баканов.

Согласно данным иксбт.ком, первым этапом должно стать освоение технологий жизнеобеспечения на Луне. В частности, специалистам предстоит научиться обеспечивать людей воздухом, водой, энергией и другими ресурсами в течение длительного времени без постоянной поддержки с Земли. В дальнейшем это может привести к созданию более автономных замкнутых экологических систем.

Россия уже участвует в проектах, связанных с будущей лунной инфраструктурой. В мае 2025 года Роскосмос и Китайское национальное космическое управление подписали меморандум о сотрудничестве по строительству электростанции для Международной научной лунной станции.

Космическая инфраструктура и перспективы будущего

Вслед за Луной в качестве следующего крупного направления освоения космоса рассматривается Марс. При этом глава Роскосмоса признает, что текущий технологический уровень пока не позволяет полноценно колонизировать другие небесные тела. По его оценке, развитие космических технологий в конечном итоге должно позволить реализовать такие проекты.

В ходе беседы глава Роскосмоса также прокомментировал демонтаж стартового комплекса для ракет семейства «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане. Баканов назвал решение о демонтаже сооружения странным, напомнив, что комплекс обеспечил десятки успешных пусков и был действующим объектом инфраструктуры.

Однако, по его словам, прекращение эксплуатации Куру не лишает Россию возможности запускать ракеты «Союз». Ракеты этого семейства продолжают летать с трех космодромов: Байконур, Плесецк и Восточный, поэтому страна продолжит опираться на существующую пусковую инфраструктуру.

РоскосмосЛунаМарсКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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